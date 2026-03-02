雪崩はすべり面の違いによって表層雪崩と全層雪崩の大きく2つに分けられます。表層雪崩はこれまで積もった雪の上に新しい雪が積もって上の部分が滑り落ちてしまうものです。その速さは新幹線並みの時速100キロから200キロ。全層雪崩は気温が高くなって雪解けが進むと積もった雪が全て落ちてしまうというものです。今回の雪崩は全層雪崩とみられています。全層雪崩でもスピードは40キロから80キロほどで発生に気づいてから逃げることは困難です。身を守るためには前もって発生しやすいケースを知っておく必要があります。





まず、発生しやすい場所から見ていきます。一般的にスキーの上級者コースと同じくらいの30度以上の傾斜になると発生しやすくなると言われています。また、高い木が密集して生えている斜面では雪崩が発生しにくい一方で低い木などがまばらに生えている斜面では雪崩の危険性が高くなります。続いて主な前兆です。山の尾根から雪が張り出している雪庇。雪崩予防柵から雪が張り出した巻きだれ。元の地形が分からないほど雪が積もって斜面が平らになっている。斜面をころころ落ちてくるボールのような雪のかたまり。斜面に引っかき傷のような雪の裂け目が認められるクラック。ふやけた指先のしわ状の雪の模様などです。県によりますと県内には1840か所の雪崩危険個所があります。雪崩の前兆を発見したらすぐにその場を離れましょう。そして、普段から雪崩の危険について知っておくことがいざというときに身を守ることにつながります。