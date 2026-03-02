◆ＷＢＣ強化試合 オリックス―日本（２日・京セラドーム大阪）

侍ジャパンの鈴木誠也外野手（３１）＝カブス＝が２日、オリックスとの強化試合に「３番・中堅」で先発出場。３点を追う４回２死の第２打席は２番手左腕・田嶋から二邪飛だった。カウント１―１からの３球目、１４４キロ直球にタイミングが合わなかった。

初回２死の第１打席はオリックス先発の寺西の内角１５１キロ直球に詰まらされて遊飛に倒れていた。「２番・ＤＨ」で先発出場の大谷翔平（ドジャース）もここまで２打席凡退と快音が響いていない。

同じメジャー組の吉田正尚（レッドソックス）とともに、２４日にチャーター機で米国から帰国した誠也。規定のためメジャー組は出場できなかった２７日、２８日の中日戦（バンテリンドーム）の試合前には大谷、吉田と３人で豪華フリー打撃を実施し、２８日には大谷が“５階席弾”を放った後に“５階席弾”をお返しするなど２３スイングで大谷の９本を上回る１１本のサク越え。驚異のパワーで球場をどよめかせていた。

誠也はメジャー４年目となった昨季、１５１試合で打率２割４分５厘、自己最多の３２本塁打、１０３打点。メジャーの日本人選手では松井秀喜、大谷翔平に次いで３人目、右打者としては初めて３０本、１００打点以上をマークし、ＭＬＢでも屈指の長距離砲に成長を遂げた。

前回のＷＢＣは直前の故障で出場を辞退。それだけに、今回にかける思いは大きく「周りの人たちのサポートでＷＢＣに行ける。みんなと一つになってやっていければいい」と意気込んでいた。今春、米アリゾナ州で行われたオープン戦では初打席で初アーチと好調を維持しており、大谷との同学年コンビで米国など各国の脅威となる。