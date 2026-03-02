STARGLOW、オーディション人気曲「Green Light」MV公開 妖艶で内なる力を感じる振り付けに
BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが、2ndシングル「USOTSUKI」を4月1日にリリースする。それに先立って、きょう2日に配信リリースされた「Green Light」のMusic Videoを公開した。
【ソロカット】雰囲気ガラリ！STARGLOW
オーディション『THE LAST PIECE』の審査楽曲としても人気を博した「Green Light」は、止まることなく突き進むスピード感と覚悟を描いたモチベーションソングで、STARGLOWとして個々のスキルを磨いた 5人のさらなる魅力を加えて表現。
MVは、旅の途中で見えない敵に追いかけられ、寂れたモーテルに逃げ込む5人のシーンから始まるストーリー仕立て。不安や誘惑から全力で逃げ出し、未来へと疾走していく希望をシリアスな緊張感がただようシネマティックな映像で描いている。
また、コレオグラファーにRyusei haradaを迎え、メンバーの妖艶で内なる力を感じる振り付けも見どころとなる。
2ndシングル「USOTSUKI」には、タイトル曲「USOTSUKI」、MVが公開された「Green Light」に加え、「Blast Off」を含む全3曲を収録。初回盤Aの映像コンテンツとして、「USOTSUKI」「Green Light」のMusic VideoとBehind The Scenes（計約69分）、初回盤Bには、デビューティザー映像シリーズ「STARGLOW IS COMING」（全7本）と「STARGLOW IS COMING -Behind The Scenes-」（計約54分）を収録する。型抜き三方背ケース仕様・フォトブック付きのBMSG MUSIC SHOP限定盤には初回盤A・Bの映像コンテンツに加え、今作の「Photo Shooting Behind The Scenes」（計約141分）を収録する。
さらに、オリジナルグッズ「アクリルマルチスタンド・オリジナル集合トレーディングカード付き」のBMSG MUSIC SHOP限定バンドル商品と、全6形態でのリリース予定となっている。
STARGLOWは2ndシングルを携え、4月から全国17都市を巡る自身初のファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』の開催も決定。3月14日開催の『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション2026 SPRING／SUMMER』、4月18日開催の『JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026』、5月3日開催の『VIVA LA ROCK 2026』への出演が発表されている。
