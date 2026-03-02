スマートフォンの普及とともに、あまり見なくなったコンパクトデジタルカメラ。いま、若い女性に、そして外国人にも人気が高まっています。

20代

「かわいくない？」

「めっちゃいいじゃん。平成にいるわ、タイムスリップしたみたいな」

平成レトロブームで再び注目されている、コンパクトデジタルカメラ。

祖父のデジタルカメラを使用

「流行ってて、スマホのフィルターとかでもデジタルカメラっぽくできるけど、本物で撮ったほうがエモい。逆に盛れるみたいな感じで、（祖父から）もらいました」

高画質なスマホより「エモい」写真が撮れるというデジタルカメラ。2つの写真を比べてみると…

「画質…、写真の質感が好きです。肌が白く見える」

「画質の粗さ」や「色味」が出す“レトロ感”が人気に。SNSに投稿するのもトレンドの一つです。

こうした中、デジタルカメラの中古買取サービスを行っている家電量販店のビックカメラでは…

ビックカメラ有楽町店 カメラコーナー 鈴木友理さん

「昨今のSNSの影響で、本当に若い女性の方を中心に（デジタルカメラの）需要が上がってきている」

こちらでは、1か月に20台ほどデジタルカメラの買い取りをしていて、買取金額も高くなっているということです。

ブームとなっているのは日本だけではありません。東京・新宿にある中古カメラ専門店では、熱心にカメラを選ぶ外国人の姿が…

新宿中古カメラ市場 秋山さん

「世界中の方が旅行とかで来た時に買いに来る方が非常に増えています」

韓国から来た友人のデジタルカメラを買いに来たという2人。韓国では、あまり売られていないそうで…

韓国から来た女性

「スマホで撮ると全部がきれいに映ってしまう。これ（デジタルカメラ）だとぼやけたりする、それがかわいいって感じます」

悩みぬいた結果、2007年製の2万円のカメラをお買い上げ。

アメリカから来たという2人。SNSで、このお店を見つけたといいます。

アメリカから来た男性

「スマホで撮るのをやめて、デジタルカメラで撮りたいと思いました」

映り具合も、細かくチェック。

「いい感じです」

「もうちょっといい写真が撮れるんだけど、この体験が楽しいんだよ」

無事、2009年製のカメラをおよそ3万円で購入しました。

アメリカから来た男性

「古いカメラで写真を撮って、ノスタルジーに浸る。なにより楽しくて、かわいいでしょ」

また、外国人への人気も重なって、価格も上がってきているといいます。

新宿中古カメラ市場 秋山さん

「この2万円くらいで売っているカメラも、5〜6年前は2000円では売れなかった。スマホで済んでしまうから」

おうちに眠っているデジタルカメラ。もしかしたら“お宝”になるかもしれません。