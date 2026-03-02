社民党の大椿裕子副党首が、X（旧Twitter）で辞任の意向を示している。

発端となったのは、2月8日の衆院選沖縄2区で瑞慶覧長敏氏を擁立したことだ。大椿氏は自身のXで「私は擁立・公認に反対を表明しましたが、賛成多数により反映されませんでした」と立場を表明した。

発言について、2月27日に同党から「1月27日衆院選第一声における沖縄2区に関する私の発言について、社民党全国連合常任幹事会から謝罪と撤回を求められました」と明かした。続けて「ご指摘は真摯に受け止めお詫びするとともに、責任をとって、副党首を辞することを決意し、本日2026年2月27日、辞任届を提出しました」（原文ママ）と結んだ。

社民党は1日「社民党全国連合常任幹事会は全国からの意見にもとづき、大椿さんの第一声（衆院選東京比例候補として）の発言について謝罪と撤回を求めました」とポスト。さらに「また社民党は、組織決定した社民党公認候補者に否定的メッセージを与えたことは、社民党の立候補者及び支持者に対しての背信行為であり、選挙活動のモチベーションを下げることにもなり、極めて遺憾であると考えます」（原文ママ）とした。

辞任の意向については「幹事長預かり」としている。

大椿氏といえば、昨年の参院選の街頭演説で、大椿氏に「くるくるパー」というジェスチャーをした男性について「くるくるパーって誰にでもするん。初対面の人にもするのか。候補者だったら何でもしていいわけ？」と口論があり「くるくるパーとやりたくなるような気持ちはなんなのか。残念で仕方がない」とXで心情を語った。

7月17日には、殺害予告がネット掲示板に書き込まれ、同党は記者会見を実施。「特に女性候補に対する攻撃に怒りを覚える。こうした暴力による言論封殺は断じて許されない」と訴えた上で、「私は残された選挙期間を予定通り全力で戦う」と大椿氏は述べた。

衆院選の際は、党の立場を「野党である社民党がこの選挙においてやるべき役割は、徹底的に高市（早苗）政権を批判することだと思っています」と街頭で演説。実際に、NHK「日曜討論」でドタキャンした高市首相についてXで「逃げたんじゃないか」と批判した。

さらに、特別国会で初登庁した“高市チルドレン”のコメントに「実現したいことのひとつくらいなけりゃ、選挙も踏ん張れんだろ？と思うんだが」と私見をつづった。

社民党は、かつて政権与党の一翼をになう政党だった。しかし、2000年代前半以降、議席数が1ケタとなり、現在は党首の福島みずほ氏、ラサール石井の2議席のみとなった。党の再建は急務だけに、動向が注目される。

文/並河悟志 内外タイムス編集部