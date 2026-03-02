今週は「あす大災害、だとしたら？」をテーマに「防災のワンポイント」をお伝えします。2日は、家庭内での火災をいち早く察知、警報音で知らせてくれる「住宅用火災警報器」についてです。

直川貴博キャスター

「斎藤さんは、もちろんご自宅に設置されていますよね」

斎藤佑樹キャスター

「設置しています」

直川キャスター

「では、ご自身で点検されたことはありますか？」

斎藤佑樹キャスター

「自分でできるんですか？」

直川キャスター

「そうなんです。マンションなどでは管理会社が定期的に点検してくれるケースが多いですが、消防庁は10年を目安に交換、そして最低でも1年に2回点検することを推奨しています。

でも、その点検日に用事があって不在にしてしまうこともありますよね。実は、私たちでも簡単に点検できるんです。

点検方法は、本体のボタンを押すか、付属のひもを引くだけです。正常であれば正常を知らせる音声や警報音が流れます。反応しない場合は電池切れや本体の故障が考えられます。すぐに交換をお願いします」

木原実気象予報士

「定期的な点検となると、事前にタイミングを決めておくのが良いですね」

直川キャスター「オススメは春と秋、1年に2回実施されている全国一斉の『火災予防運動』期間に行うことです。まさに今週が、そのタイミングなんです。就寝中などに火事が起きたら大変です。今一度、住宅用火災警報器の点検をお願いします」