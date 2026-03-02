住宅用火災警報器の点検…自分でもできます【あす大災害、だとしたら？】
今週は「あす大災害、だとしたら？」をテーマに「防災のワンポイント」をお伝えします。2日は、家庭内での火災をいち早く察知、警報音で知らせてくれる「住宅用火災警報器」についてです。
◇
直川貴博キャスター
「斎藤さんは、もちろんご自宅に設置されていますよね」
斎藤佑樹キャスター
「設置しています」
直川キャスター
「では、ご自身で点検されたことはありますか？」
斎藤佑樹キャスター
「自分でできるんですか？」
直川キャスター
「そうなんです。マンションなどでは管理会社が定期的に点検してくれるケースが多いですが、消防庁は10年を目安に交換、そして最低でも1年に2回点検することを推奨しています。
でも、その点検日に用事があって不在にしてしまうこともありますよね。実は、私たちでも簡単に点検できるんです。
点検方法は、本体のボタンを押すか、付属のひもを引くだけです。正常であれば正常を知らせる音声や警報音が流れます。反応しない場合は電池切れや本体の故障が考えられます。すぐに交換をお願いします」
木原実気象予報士
「定期的な点検となると、事前にタイミングを決めておくのが良いですね」
「オススメは春と秋、1年に2回実施されている全国一斉の『火災予防運動』期間に行うことです。まさに今週が、そのタイミングなんです。就寝中などに火事が起きたら大変です。今一度、住宅用火災警報器の点検をお願いします」