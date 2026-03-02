ある保護犬が幸せになるまでのエピソードが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で3万8000回再生を突破し、「涙でちゃった」「愛を感じました」「私まで嬉しいです」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：山中に捨てられた『骨が浮き出るほどガリガリの犬』→不安な顔をして…涙溢れる『幸せを掴んだ光景』】

ガリガリの犬との出会い

『NPO法人 もふっこひだ』さんは、保護犬や保護猫の一時預かりや里親探しなどの活動に尽力されています。Instagramアカウント「mofukko_hida」では、その様子を随時紹介しているとのこと。今回投稿したのは、『桐谷さくら』ちゃんのエピソードです。

さくらちゃんとの出会いは、保健所だったといいます。山中に捨てられ、長い間ひとりぼっちで放浪していたとか。衰弱した状態で保護され、保健所に収容されたのでした。

非常に人馴れしており、元々飼い犬だったことが伺われたそう。体は骨が浮き出るほど痩せ細り、お散歩に行くときも背後を取られないようにジグザグ歩きをしていたそうです。

不安でいっぱいの顔に…

預かりボランティアさんの家に、一時的に引き取られることが決まったさくらちゃん。不安そうな表情をしていましたが、ボランティアさんの優しさに触れ、お散歩好きな明るいわんこになったといいます。チャイムが鳴ると、つられて歌ってしまうこともあるほどだとか。

しかし、さくらちゃんにはいくつかの問題がありました。ひとつは、フィラリア症を患っていたこと。数年単位で治療が必要となるため、里親探しが非常に困難となったのです。また、原因が分からない「怯え」を見せることも、不安要素のひとつとなっていました。

まさかの奇跡に感動！！

そこで、ボランティアさんと会議をすることに。その結果、さくらちゃんはボランティアさんの家で正式に迎えることに決まったのです。さくらちゃんの家族となったボランティアさんは、「治療も関係も気長に歩んで行きたい」と連絡をくれたそう。

現在のさくらちゃんは、愛情に包まれた幸せな生活を満喫しているといいます。近所に犬友もでき、充実した毎日を過ごしているとか…♪たくさんの人の優しさが、さくらちゃんの新しい犬生の始まりを後押ししたのですね！！

この投稿には「家族が出来て良かったね」「ゆっくり楽しく元気に暮らしてね」「助けて下さった方々に感謝」などの温かなコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「mofukko_hida」では、他の保護犬・保護猫たちのエピソードも紹介されています。ぜひチェックしてみてください。

