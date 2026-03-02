全体修繕費130億円とされる新潟市の地下商店街、西堀ローサの跡地をめぐり初の有識者会議が開かれました。老朽化する「地下街」をまちづくりにどう生かすか。市は専門家と共に頭を悩ませています。



去年3月で全店舗が営業を終えた「西堀ローサ」の跡地。



視察するのは大学の教授など、都市計画の専門家です。



全長330メートルの地下街。



かつてアパレルブランドや飲食店が立ち並び、最盛期の90年代には年商50億円に上りました。





再活用のための維持費や設備費は130億円と試算されています。3月2日、視察に先立ち有識者会議の初会合が開かれました。中原八一・新潟市長「仮に全額公費で修繕したときにすべて民間がつかっていいのかあるいはすべて公共なのか。公共投資の妥当性も明らかにしていただければ」「ローサ」の跡地は地下1階にあり、地下2階には駐車場が併設されています。地下施設のすべてを再活用するのか議論が交わされました。有識者会議 三宅香織委員「駐車場が地下2階、地下1階に商業施設があって全部使わないという選択肢があるのかどうか。たとえば地下2階（駐車場）は使わないけれど商業施設を半分使うとか」再活用後の収支をめぐっては商業施設だけの利用、駐車場だけの利用など複数のパターンがシミュレーションされていますが、いずれも赤字。ただ、市としては跡地をまちづくりに活用する方針です。有識者会議 佐々木葉委員長「古町全体・新潟市全体もっと言えば公共的な施設やインフラをどうしていくんだという議論につながる論点や考え方が出ればとても実りの多い議論ができるかなと」市は2027年度にも再活用の方針を示す考えです。