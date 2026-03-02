野球日本代表「侍ジャパン」に合流したブルージェイズの岡本和真選手が記者会見に出席。時差ぼけの質問には報道陣を笑わせました。

今オフ巨人からポスティングシステムを利用してメジャー移籍。新天地では、オープン戦4試合で打率.333、1本塁打、OPS1.289と好調のまま侍ジャパンに合流します。

心境は「皆さんの顔を見て本当に引き締まる思いで、しっかり頑張りたい」と話し、コンディションには「痛いところもないですし、順調に実戦もやってきましたし、体調もいいと思います」と語りました。

前日には、大谷翔平選手をはじめ、決起集会を実施。「すごいいい雰囲気、楽しい雰囲気で過ごせました。大人数なのでいろいろな会話がありながらのすごく楽しい会になった」と振り返ります。

一方で時差ぼけには、「変な時間に寝ないようにしましたけれど、あんまりよくわからない」とコメント。

また「今体温熱いので、さっき井端弘和監督に体温熱かったら時差ぼけと言われたのでそういうことだと思います。動いたら倒れているかもしれない。よく見といてください」と笑みを浮かべ、報道陣からは笑いを誘いました。