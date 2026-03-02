日本がチュニジアと対戦する１次Ｌ第２戦は、Ｗ杯通算１０００試合目。その記念すべき一戦が行われるのはメキシコ・モンテレイだ。メキシコでは２月下旬に麻薬組織リーダー殺害を受けてグアダラハラなどで暴動が起きているが、８００キロ近く離れているモンテレイでの被害はなし。モンテレイのあるヌエボ・レオン州のガルシア知事は治安強化に全力を注ぐと宣言しており、大通りの角には何台もパトカーが常時停車し、ヘリコプターでの巡回もあるという。モンテレイ在住の日本人も「イベントの中止もないですし、外食や普通の活動を一切変えていないので、心配することはないですね」と話した。

Ｗ杯開幕まで１００日を前にした２月２７日には試合会場のＢＢＶＡスタジアム内で「日墨スポーツ交流シンポジウム」が開催され、日本代表の長谷部誠コーチ（４２）や在メキシコ日本大使館の本清（ほんせ）耕造大使がガルシア知事などと交流。同２８日には長谷部コーチが現地の日本人とメキシコ人の子どもたちにサッカー教室を行うなど友好的関係も築く。６月の最高気温が４０度近くにもなる同地では暑熱対策として事前合宿も実施されるが、環境面での不安はない少ない。万全の準備を整え、メモリアルマッチで勝利をつかむ。

◇メキシコ・モンテレイ 北東部に位置するヌエボ・レオン州の州都。メキシコ第３の都市で、同地には日本企業が多くあり、７００人近い日本人も暮らす。シエラ・マドレ山脈などに囲まれており、山脈に当たった熱風がたまることから６月でも平均最高気温は３４度を記録する。日本が事前合宿を行うのは、天然芝２面がある「ティグレストレーニングセンター」。メキシコでは動画配信サイトの普及で「ワンピース」「鬼滅の刃」など日本の漫画やアニメ人気も高いという。