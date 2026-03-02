ＡＫＢ４８の倉野尾成美（２５）、千葉恵里（２２）、八木愛月（２０）が２日、東京・秋葉原のＡＫＢ４８劇場周辺にサプライズで登場した。３人で４月の国立代々木競技場第一体育館で開催する春コンサート２０２６に向け、路上でチラシ約３００枚を通行人に配り、ＰＲした。

劇場周辺の路上に３人は降臨。「ＡＫＢ４８です」と一枚一枚コンサートのチラシをファンに手渡した。ＡＫＢ４８の秋葉原でのチラシ配りは結成当初以来、約２０年ぶり。総監督の倉野尾は「一枚一枚を手で配って、自分から動いてやることから（初期は）始まったんだなと感慨深いものがあった。今は『ＡＫＢです』と声をかけるとみんな『え？』って止まって受け取ってくれたけど、ＡＫＢが浸透する前にやってきた先輩方は改めてすごいと思いました」と振り返った。

２３年７月には自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを宣伝するために実際にチラシをまいた経験がある千葉は積極的に声をかけ配りきった。「私は（当時は）１人では何もできなかった。やっぱり（２人と）一緒で本当に心強くて積極的にいけました」と感謝。昨年にはセンターも経験した八木は「人見知りというのもあって、初めてのチラシ配りで（受け取ってもらえないと）心にきましたけど頑張れました。いい経験になりました」と語った。

春コンサート２０２６は、４月３日に「向井地美音卒業コンサート 〜私の夢は、ＡＫＢ４８〜」、４日に「私たちだけじゃダメですか？」Ｐａｒｔ１：Ａｇａｉｎ、５日は２公演で昼に「私たちだけじゃダメですか？」Ｐａｒｔ２：Ｋｏｋｏｋａｒａ、夜に「私たちだけじゃダメですか？」Ｐａｒｔ３：Ｂｅｙｏｎｄを予定している。

昨年はＯＧとの共演で紅白歌合戦や日本武道館コンサートなどを成功させ話題となった。そして今回の春コンサートのタイトルは「私たちだけじゃダメですか？」。倉野尾は「かわい子ぶってこのセリフを言っているのではなく、どちらかというと強気なイメージで『私たちだけじゃダメですか？』って強く訴えかけるようなニュアンスだと思う。ここから２１年目、自分たちで頑張っていくんだ、という意思表示の一つでタイトルのように自分たちがＡＫＢ４８であることをしっかりアピールして気持ちを強く持って臨みたい」と力を込めた。

チケットは販売中。八木は「この代々木のコンサートが私たちにとって本当に大事になる。熱いステージにするのでたくさんの方に来ていただきたい」と意気込み、千葉も「昔のＡＫＢ４８も好きだったという方も楽しめるコンサートになっている。絶対、絶対に来てほしい」と熱望した。