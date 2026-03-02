韓国出身の５人組ガールズグループ「ｆｒｏｍｉｓ＿９（プロミスナイン）」が２日、都内で合同取材会に出席し、４月１日発売の日本デビュー盤となるＥＰ「ＬＩＫＥ ＹＯＵ ＢＥＴＴＥＲ （Ｊａｐａｎｅｓｅ ｖｅｒ．）」の注目ポイントなどを語った。

会場に現れた５人の表情は充実感がにじんでいた。韓国でのデビューから８年、待望の日本デビューを勝ち取った。リーダーのソン・ハヨンは「新人の気持ちで臨みたい。一生懸命に取り組む姿をお見せして、皆さんの心を打ち抜きたい」とキュートに意気込んだ。

韓国では多数の音楽賞を受賞。代表曲「ＤＭ」の総再生回数約２・８億回を始め、楽曲リリースをする度に累計ストリーミング再生数は“億超え”を連発。昨年から始まった５か国を回るワールドツアーも大成功し、ＳＮＳ総フォロワー数も１２００万人を突破するなど勢いは増すばかりだ。

デビュー曲「ＬＩＫＥ―」は弾けるようなボーカルと清涼感のあるパフォーマンスが魅力的な一曲。パク・ジウォンは「明るくて、しっかりした気持ちが表れている。たくさん愛していただけるとうれしい」と呼びかけた。

全員がセンター級の美貌（びぼう）を誇っており、「オールセンタービジュグループ」と評される。美の秘訣（ひけつ）を問われるとイ・チェヨンは「外見よりも内面をきれいにしようと心がけている」と笑顔。イ・ナギョンは「ファンの皆さんが送ってくれる愛情のおかげ」と応援に感謝した。日本語についてもジウォンは「毎日練習しています。日本語難しいですけど頑張ります」と流ちょうな日本語で明かした。

そんな５人の夢は東京ドーム公演。チェヨンは「日本と言えば東京ドーム。一生懸命に努力をして、いつかステージに立てるといいなと思います」と青写真を描いた。ファンとの約束を果たすべく、５人は新たな旅路を歩き始める。

◆ソン・ハヨン １９９７年９月２９日生まれ。２８歳。温かみのある頼れるリーダー。透明感あふれる歌声が魅力。

◆パク・ジウォン １９９８年３月２０日生まれ。２７歳。バラエティー力に富んだトーク職人。安定感あるボーカルが魅力。

◆イ・チェヨン ２０００年５月１４日生まれ。２５歳。高いコミュニケーション能力を誇る。エネルギーあふれるパフォーマンスが魅力。

◆イ・ナギョン ２０００年６月１日生まれ。２５歳。圧倒的ビジュアルセンター。高い表現力が魅力。

◆ペク・ジホン ２００３年４月１７日生まれ。２２歳。末っ子＆ビタミン担当。ステージが華やぐ明るいオーラを放つ。