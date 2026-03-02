韓国の人気５人組ガールズグループ・ｆｒｏｍｉｓ＿９（プロミスナイン）が４月１日にＥＰ「ＬＩＫＥ ＹＯＵ ＢＥＴＴＥＲ （Ｊａｐａｎｅｓｅ ｖｅｒ．）」で日本デビューすることに際し２日、都内で、取材会を実施。日本での活動へ意気込みを語った。

８年間の活動で着実に実力をつけて現実となった念願の日本デビューにイ・ナギョンは「待ちわびた」と笑顔。韓国では億ヒットを連発する人気を誇るが、リーダーのソン・ハヨンは「あくまでも新人の気持ちで臨みたい」と謙虚に続いた。

「オールセンタービジュグループ」として全員が圧倒的なビジュアルを武器としている。ペク・ジホンは「私たちが全員違った魅力を持ってる」とした上でパフォーマンス力もアピール。美貌の秘訣を問うとパク・ジウォンは「そんなことないよー」と否定しつつ「ファンの皆さんの応援のおかげできれいです。あとはメーキャップです！」と日本語でおどけた。

またイ・チェヨンは「メンバー同士言ってるけど、まずは外見よりも内面をきれいにしようと心がけています。内面が外見に表れると思っているので、いつも良い心持ちでいること、お仕事も皆で笑いながらやっています」と胸を張った。ハヨンも「こういうお仕事なので見える部分も大事。運動も一生懸命しています」と明かしていた。

日本での目標は明確でチェヨンは「東京ドームのステージ」と宣言。ジホンも「日本でＫ−ＰＯＰと聞いたらｆｒｏｍｉｓ＿９と思ってくれるくらい広く知ってもらえるようになりたい」と国民的活躍へ力を込める。

また授業や、学習アプリ「Ｄｕｏｌｉｎｇｏ」で絶賛日本語の勉強にも励んでおり、取材会でもそれぞれが果敢に質問に日本語で答える場面も。覚えた言葉を問われるとチェヨンは「誇らしいメンバー」とニンマリ。ハソンも「ファンと話したいから一生に勉強したいけどまだまだですから」としつつ「ファンが来てくれて勇気が湧いてきます」と堂々と回答。一方で「入ってくる情報が多すぎる」と苦戦中のジホンは「頭が爆発してます」と苦笑いし、ナギョンは「ぴえん」とユニークに回答。チェヨンは「頭が爆発」について「私たちが一番使う表現」とおちゃめに明かしていた。