28日、飯山市と新潟県妙高市にまたがる斑尾高原スキー場で男女4人がけがをした雪崩事故。スキー場の運営会社は雪崩の規模について最大で幅185メートル長さ600メートルだったと明らかにしました。



テレビ新潟放送網 坂井巧カメラマン

「山の斜面に積もった雪が下の方に崩れ落ちているのが確認できます」



雪崩の終着点には大量の雪の塊も確認できます。





雪崩が発生したのは飯山市と新潟県妙高市にまたがる斑尾高原スキー場。28日午後3時ごろ、スキー場のパトロール隊員から消防に一本の通報が…。「雪崩が発生して利用客が巻き込まれたようだ」消防によりますと雪崩はスキー場の山頂部から中腹につながる上級者向けのコースで発生。スノーボードをしていた5人が巻き込まれ、14歳から40代までの男女4人が骨折などのけがをしました。スキー客「ニュースとかで見ていた世界が目の前にあるのかと思うと恐怖が増す感じ」地元で長年、山岳ガイドを務める男性は…。斑尾地区ガイド委員会 南雲徹さん「私ここ30数年いるけど、ゲレンデで雪崩が起きたのは初めて。気温も上がってきてどんどん雪が半減するくらい解けてしまってますからね、そんな暖かさが原因と思う」今回の雪崩事故を受け、1日スキー場の運営会社や新潟県警などが現地調査を行ったところ、雪崩は標高1300メートル付近で発生し、最大で幅185メートル、長さは600メートルに達していたことが分かりました。雪の層全体が滑り落ちる“全層雪崩”で明確な予兆が確認されないまま発生した珍しい事例だとしています。そもそも「全層雪崩」とはどのような現象なのか？元山岳事故防止団体 元村幸時 理事長「例えば地面と雪の間に（雨などで）水分がものすごく多くなってしまって。それが気温が上がって雪自体も温かくなって、自分の形を保っていることができなくなって崩れてしまうとかが考えられます」長野地方気象台によりますと、雪崩が発生した28日の飯山の最高気温は9.2度と3月下旬並みで前日27日には12.8度まで上がっていました。県の北部では今週いっぱい、気温が上昇傾向にあることから、元村さんはより一層の注意が必要になると指摘します。元山岳事故防止団体 元村幸時 理事長「急にいきなりクラック（雪の亀裂）が開いたと同時にもう雪崩れてしまうとかいうようなことも自然の中ではある」