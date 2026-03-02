【バドミントン S/Jリーグ・女子】ヨネックス 1−2 BIPROGY（3月1日／横浜BUNTAI）

【映像】話題を呼んだ初リプレー検証（実際の様子）

3月1日、バドミントンの国内最高峰・S/Jリーグの年間王者を決める「TOP4 Tournament」女子決勝が行われ、ヨネックスとBIPROGYが対戦した。第1ダブルスでは、BIPROGYの五十嵐有紗／高橋美優ペアが、ヨネックスの櫻本絢子／廣上瑠依ペアと激突。接戦の中で行われた“リプレー検証”が勝負の行方を大きく左右した。

注目のシーンは、第1ゲームの14-15の場面。高橋が放ったライン際ギリギリへのショットは、一度は「アウト」と判定された。しかし、ここで高橋が手を挙げビデオ判定である「チャレンジ」を要求する。

今大会の決勝戦に限り、S/Jリーグ初となるチャレンジ制度が導入されていた。この日1回目のチャレンジとなり、モニターに映し出されたリプレイ映像を会場のファンが固唾を飲んで見守る中、判定は覆り「イン」となった。得点が認められた瞬間、場内はどっと湧き上がり、高橋も安堵の笑顔を見せた。

「入ってました。ライン上です」

中継で実況を務めた矢野吉彦氏が「ちょっと微妙なところ、何とも言えないですね」「判定は…イン！入ってました。ライン上です」と伝えると、解説の永原和可那氏も「こういうチャレンジ（で判定が覆る）というのは結構大きいですよね。使えなければアウトになったかもしれない。ここで追いつかれるか、自分たちが2点リードできるかでかなり変わってきますね」と、勝負所での1点の重みを強調した。

チャレンジを活用して流れを引き寄せた五十嵐／高橋ペアは、このゲームを先取し、見事に試合でも勝利を収めた。この貴重な1勝が勢いを生み、BIPROGYの優勝に大きく貢献する結果となった。

日本一を決める大一番で新システムが、選手と観客を一喜一憂させ、大会をより一層盛り上げる形となった。（ABEMA de J SPORTS）