【FIBAワールドカップ予選】日本代表 78−72 韓国代表（3月1日／沖縄サントリーアリーナ）

【映像】富樫の「絶品ふんわりパス」（実際の様子）

アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）のPG富樫勇樹が、流石のプレーでアリーナを沸かせた。Cジョシュ・ホーキンソンとのピックアンドロールから相手を引き裂き、ふわりと通した絶品パスにファンが歓喜している。

日本代表は3月1日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window2」で韓国代表と対戦。激しいシーソーゲームの展開から第4クォーターに逆転し、桶谷大ヘッドコーチ体制での初勝利を手にした。

ベンチスタートとなった富樫は、第2クォーターの残り6分57秒からコートに登場。流石のゲームメークで、どちらに転ぶかわからない展開だった試合のリズムを作り出した。

中でも注目を集めたのが、30−29で迎えた第2クォーター残り3分19秒のワンシーン。韓国にフリースローを沈められて日本のポゼッションで再スタートとなると、富樫がゆっくりと開いてコートへとボールを運んだ。

上手くボールを動かしながら、SG西田優大からのリターンパスをもらって韓国のムン・ユヒョンと対峙。すると、一度ゴール下で待ち構えていたホーキンソンが降りてきて、ムン・ユヒョンの行動を制限するスクリーン（壁）を掛けた。この絶妙なタイミングで右に抜け出した富樫は、そのままドライブ。相手ディフェンス3人に囲まれながらも、フリーになったホーキンソンにふわりと浮かせたパスを通すと、最後はタップシュートでホーキンソンが流し込んだ。

「富樫とホーキンソンは神」の声も

ABEMAで解説を務めたベンドラメ礼生（サンロッカーズ渋谷）と今村佳太（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）は、揃って「ナイスパース！」と絶叫。さらに今村は「ホーキンソン選手がダイブしてからまたピックに来てくれる。献身性が素晴らしいですね」とホーキンソンの動きも称えた。

一方でABEMAのコメント欄やSNSでも、ファンから「ナイスパス」「うつくしー」「えっぐ」「やっぱ富樫」「うますぎやろｗ」「富樫とホーキンソンは神」「富樫は相手に『ブロック出来る！』と思わせて引き付けてからの引き出しが多くて素晴らしい」「勇樹のアシストは心の栄養…」「富樫が凄すぎて引く」「ホーキンソン最高」「ブロックリバウンドゴール全部やってくれるホーキンソン」などの称賛の声が集まった。

この日の富樫はプレータイムこそ11分6秒だったが、3得点・3アシスト・2リバウンドのスタッツを残し、32歳のベテランとして要所で存在感を発揮。一方で30歳のホーキンソンは、2月26日の中国戦（80−87で敗戦）をコンディション不良でロスター外になったものの、この韓国戦は35分7秒のプレータイムでチームトップの24得点・8リバウンド、さらに2アシストと大車輪の活躍を見せた。

なお、日本代表にとってFIBA公式戦での韓国戦勝利は1997年以来、実に29年ぶりの快挙。過去6戦全敗という長年の因縁を打ち破る歴史的な一戦で、日本の司令塔と大黒柱のコンビが重要な働きを見せた。

（ABEMA／FIBAワールドカップ予選）

