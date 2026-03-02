【ニューヨーク＝木瀬武】米軍とイスラエル軍によるイランへの軍事攻撃を受け、原油価格が供給不安を背景に急騰した。

株価は大きく下落し、市場に動揺が広がっている。

１日夜のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の４月渡し価格は一時、前週末終値比で約１２％高の１バレル＝７５ドル台をつけた。米国とイスラエルがイランの核施設を攻撃した２０２５年６月以来、約９か月ぶりの高い水準だ。

欧州を中心に取引される北海ブレント原油の先物価格も一時、約１４％高の８２ドル台まで急騰。原油海上輸送の要衝であるイラン沖のホルムズ海峡が事実上封鎖されたことで、中東産原油の供給が滞るとの警戒感が市場で広がった。

週明け２日の東京株式市場では投資家がリスク回避姿勢を強め、日経平均株価（２２５種）は一時、前週末終値比で１５００円超下落した。終値は７９３円０３銭安の５万８０５７円２４銭。東京外国為替市場の円相場は午後５時、前週末（午後５時）比で９０銭円安・ドル高の１ドル＝１５６円９８銭〜１５７円ちょうどで大方の取引を終えた。

２日のニューヨーク株式市場は大幅に続落して始まり、ダウ平均株価（３０種）の下げ幅は一時５００ドルを超えた。

一方、「安全資産」とされる金に投資家の資金が流れた。国内の代表的指標となる田中貴金属工業の店頭小売価格（１グラムあたり、税込み）は２日夕、前週末午前比１５７１円高の３万３０５円と過去最高値を更新した。