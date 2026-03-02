【解説】ホルムズ海峡“完全封鎖”1年続けばガソリン「300円超」試算も 夏ごろ以降電気・ガス料金アップか
ホルムズ海峡の事実上の封鎖によって、国民の生活に欠かせないガソリンや電気・ガス、さらにあらゆるものの物価にも影響が出てくる可能性がある。フジテレビの智田裕一解説副委員長と見ていく。
イランが米英の石油タンカー攻撃
まず事実上の封鎖となっているホルムズ海峡について、イラン革命防衛隊は1日、アメリカとイギリスの石油タンカー3隻を攻撃したと主張した。BBCによると複数のタンカーが攻撃されて、けが人も複数確認されているという。
ホルムズ海峡の地理的な状況を見ていく。
北側にイランがあり、南側にアラビア半島のUAE・アラブ首長国連邦やオマーンがある。また、ペルシャ湾とインド洋を結ぶ原油や石油製品の重要な輸送ルートはすごく狭い輸送ルートになっているが、イランへの攻撃を受け、大きな影響がここに出始めている。
IMF（国際通貨基金）の調査によると、1週間前にホルムズ海峡を通過した船舶は137隻だったが、現在の様子を見てみると、赤と緑で示した船舶がほとんど通過できていない。手前側に停留、待機している状態になっている。
こういった中で心配されるのがガソリンへの影響だ。
野村総合研究所・木内登英氏の試算によると、軍事衝突が激化・長期化してホルムズ海峡の原油輸送への支障が長期化した場合、ガソリン価格は1リットル204円ということで、200円超えになる可能性がある。
さらに今後、軍事衝突が中東全体に拡大してホルムズ海峡が完全に封鎖された場合、それが1年間続く見通しになった場合、ガソリン価格は2倍以上になり、1リットル当たり328円まで高騰する恐れがあるという。
円安と原油のダブルパンチ
ここに加えて円安が加速すれば、さらにガソリン価格の上昇することになる。
青井実キャスター：
円安と原油のダブルパンチになるわけですが、長く続けばという話ですが、影響は避けられなさそうですか。
フジテレビ・智田裕一解説副委員長：
日本国内では国とか民間企業などによる石油の備蓄が行われていまして、2025年12月末での備蓄量が254日分、大体8カ月分あるんですね。なので直ちに供給途絶などにつながることはないとみられるんですが、原油価格の上昇はガソリン価格の値上がりにつながるということで、先週のガソリン価格は2週連続で上がっているんです。
イラン情勢が緊迫する中で、今週は1リットル大体2円から3円ぐらい上昇があるという声も上がっていると。
日本が輸入する原油の80％がホルムズ海峡を通過する状況の中で、原油価格の上昇ピッチが強まっていけば、ガソリンの値段も上がり基調が強まっていくことになります。
“あらゆるもの”の価格に影響
ガソリンだけでなく電気・ガスへの影響も心配されている。
世界のLNG（液化天然ガス）の約2割がカタールやUAEなどからホルムズ海峡を通過して供給されている。海峡封鎖された場合、LNGでも大きな影響が出るということが懸念される。
宮司愛海キャスター：
日本もLNG輸入分の5％程度がカタールとUAEからということで、LNGは原油と違って備蓄はできませんが、電気・ガスはいつから影響が出てくる可能性がありますか。
フジテレビ・智田裕一解説副委員長：
日本の輸入分は5％程度、少ないように見えますけれども、もし、海峡経由の供給が絶たれた場合は大口で買っている中国が、代わりの地域からの調達を急いだりして、アジア向けの値段が跳ね上がる可能性が心配されています。
あと、LNGは原油の価格、原油の値段に連動して取引されている契約も多いということで、原油の値上がりがLNGの価格を押し上げる方向に働くと。
LNGは火力発電とか都市ガスに利用されているので、電気・ガス料金は1月から3月については政府の補助が実施されていますが、原油とLNGの相場で上昇基調が強まっていけば、実際の市場価格に反映していくということを通じて、だいたい夏ごろ以降の電気・ガス料金が上がる可能性が指摘されています。
青井実キャスター：
あらゆるものの物価が上がるということはどういうことですか。
フジテレビ・智田裕一解説副委員長：
原油高騰、ガソリンやLNGの問題もあるんですが、食料品をはじめとする商品のパッケージ・包装資材に原油由来のいろんなものが使われてますよね。
それとガソリンや軽油代の上昇が物流コストの上昇につながる可能性があると。これを通じて食料品中心とした商品の全体の物価高を、助長する可能性が出るかもしれません。
宮司愛海キャスター：
国民生活への影響も大変気になるところですが、岩田さん、年度内予算案の成立はどうなるか、消費税減税がどうなるかなどいろいろありますが、早急な対策が求められますね。
SPキャスター・岩田明子さん：
まず事態が長期化したことに備えなければいけませんし、消費減税に加えてピンポイントで効くもの、例えば、補助金の上乗せや控除ですとか、そういったこともパッケージで考えていかないといけないと思います。
（「イット！」 3月2日放送より）