歌手の岩崎宏美（67）が、愛犬と過ごす自宅での様子を公開し、反響を呼んでいる。

【映像】岩崎宏美の自宅でくつろぐ愛犬や孫の顔出しショット

これまでも、プライベートの様子をたびたびInstagramで投稿してきた岩崎。トラのぬいぐるみやトランポリンが置かれた部屋や、愛犬のシンバくん・モカくんと一緒にベッドでくつろいでいる姿などを見せてきた。

2024年2月の投稿では、長男夫妻の間に子どもが誕生し、おばあちゃんになったことを報告。その後は、ハワイを訪れた際の家族写真や、大人用のネクタイをした孫の顔出しショットも公開し、「息子さんファミリー、お孫ちゃんとともにすごく幸せそうなショット」「お孫ちゃん超イケメンですね」などと話題になっていた。

自宅で愛犬と過ごす様子に反響

2026年3月1日には、コンサートの前に自宅で撮影した動画を公開。「千葉でコンサート頑張ります。モカちゃん応援してください、お願いします。（岩崎）良美ちゃんと一生懸命やってきますから。お願いしますよ。できれば、掃除機かけといてもらえますか。できないよね〜」と、愛犬に呼びかける様子を見せている。

この投稿には、「ステキなお部屋ですね。可愛いが大渋滞！」「お掃除しているところ想像したら可愛すぎる」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）