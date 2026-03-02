2位「マンゴーのたまご」を抑えた1位は？ もらったらうれしい「宮崎県のお土産」ランキング！【2026年調査】
少しずつ日差しが柔らかくなり、いよいよ本格的な行楽シーズンへの期待が膨らむ頃ですね。大切な誰かの喜ぶ顔を思い浮かべながら選ぶ地域の銘菓や名産品は、日常に心地よい彩りを添えてくれるはずです。
All About ニュース編集部では、2026年2月3日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、もらったらうれしい「宮崎県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
▼回答者コメント
「見た目が半熟玉子で面白いし、食べるとしっかりマンゴーの味がして楽しいから」（30代女性／北海道）
「しっかりとした甘さがありコーヒーのお供にぴったり」（40代女性／福島県）
「マンゴージュレをふんわり生地で包んだ贅沢な洋菓子、貰ったら最高に嬉しい」（40代男性／岩手県）
▼回答者コメント
「宮崎らしいマンゴーの味がしっかり楽しめて、贅沢感があるから」（50代女性／兵庫県）
「マンゴーが好きにはたまらない」（40代女性／兵庫県）
「宮崎を代表するフルーツを使ったスイーツだから」（50代女性／埼玉県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：マンゴーのたまご（ユタカ商会）／36票2位には「マンゴーのたまご」が選ばれました。宮崎県産のマンゴーピューレを使用したあんをふんわり生地で包んだ、可愛らしいお菓子。南国・宮崎の強い日差しを浴びて育ったマンゴーの濃厚な香りと甘さが凝縮されており、観光の思い出を持ち帰るのにぴったりの一品です。
▼回答者コメント
1位：マンゴーゼリー（ユタカ商会）／76票圧倒的な票数を集めて1位となったのは「マンゴーゼリー」です。宮崎といえばマンゴー。その果汁を贅沢に使用したゼリーは、みずみずしさと完熟マンゴーのような深いコクが楽しめます。冷蔵庫で冷やして食べれば、暑い季節にもぴったりの涼やかなお土産になります。宮崎のトロピカルな魅力を最もダイレクトに感じられる定番商品です。
▼回答者コメント
