女優の村山優香さんのFLASHデジタル写真集「村山優香 目が合う、その瞬間」「村山優香 いつまでも君のそばで」がリリースされました。



【写真】笑顔がまぶしい村山優香さん

「ウルトラマンデッカー」のヒロイン役で注目を集め、抜群のスレンダーボディを武器にグラビアでも存在感を放つ村山さん。「目が合う、その瞬間」では淡いレースのランジェリーで魅せる無防備な艶、花柄ビキニで際立つ曲線美、ふんわりニット越しに漂う甘い色香。柔らかな光の中、距離ゼロで迫る視線としぐさのひとつひとつを濃密に収録しました。可憐さだけでは終わらない魅力を閉じ込めた70P超えの一作です。



「いつまでも君のそばで」では、真っ赤なビキニで太陽の陽射しをまとい、無邪気な笑顔の奥にドキッとする視線を忍ばせます。エメラルドグリーンの水着に透け感シャツを羽織ったバスタブカットでは、濡れた肌の艶が一層際立ち、息をのむほどの色気が溢れます。彼女を誰よりも近くに感じられる70P超えの一作です。



FLASHに登場した村山さんは同誌初撮りおろしにして、ランジェリー姿が艶っぽいグラビアを披露しています。村山さんはXやインスタグラムでもオフショットや撮影画像などを公開。「本誌とデジタル写真集みてくれた？」「幼い頃からおばあちゃんに褒めちぎられてた縦ヘソ」「ぴんく♡ ラフで可愛いよ〜」などと投稿しています。



【村山優香さんプロフィール】

むらやまゆうか 23歳 2003年2月19日生まれ 茨城県出身 T156・B83W56H84 2015年、映画『忘れ雪』で女優デビュー。2022年、特撮テレビドラマ『ウルトラマンデッカー』でヒロイン・キリノイチカを演じ注目を集めた。最新情報は公式X(@M_YuKa0219)、公式Instagram(@murayama_yuuka)