俳優でタレントの杉浦太陽さんは3月1日、自身のInstagramを更新。家族とのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：杉浦太陽さん公式Instagramより）

写真拡大

俳優でタレントの杉浦太陽さんは3月1日、自身のInstagramを更新。家族で釣りを楽しむプライベートショットを披露しました。

【写真】杉浦太陽のプライベートショット

「コアがめっちゃ上手に釣れました」

杉浦さんは「天気が良かったので　ピクニック気分で釣り」とつづり、3枚の写真を投稿。家族と釣りを楽しむ様子を披露しています。1枚目は、妻の辻希美さんと三男とのスリーショットです。三男は釣り竿を手にしています。2枚目は第5子が笑顔を見せる姿です。

また、「コアがめっちゃ上手に釣れました　やっぱ釣りって最高」と喜びをつづり、3枚目には三男が釣り上げた魚を杉浦さんが網ですくい上げるシーンも。三男は大喜びのピースポーズをしています。家族みんなで大興奮の釣りタイムを過ごせたようです。

「休日の癒し」

自身のInstagramで家族ショットなどをたびたび公開している杉浦さん。2月27日の投稿では「休日の癒し」とつづり、辻さん第5子との家族ショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)