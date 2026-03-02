「やっぱ釣りって最高」杉浦太陽＆辻希美、子どもたちとのプライベートショット公開！ 「ピクニック気分」
俳優でタレントの杉浦太陽さんは3月1日、自身のInstagramを更新。家族で釣りを楽しむプライベートショットを披露しました。
【写真】杉浦太陽のプライベートショット
また、「コアがめっちゃ上手に釣れました やっぱ釣りって最高」と喜びをつづり、3枚目には三男が釣り上げた魚を杉浦さんが網ですくい上げるシーンも。三男は大喜びのピースポーズをしています。家族みんなで大興奮の釣りタイムを過ごせたようです。
(文:中村 凪)
【写真】杉浦太陽のプライベートショット
「コアがめっちゃ上手に釣れました」杉浦さんは「天気が良かったので ピクニック気分で釣り」とつづり、3枚の写真を投稿。家族と釣りを楽しむ様子を披露しています。1枚目は、妻の辻希美さんと三男とのスリーショットです。三男は釣り竿を手にしています。2枚目は第5子が笑顔を見せる姿です。
「休日の癒し」自身のInstagramで家族ショットなどをたびたび公開している杉浦さん。2月27日の投稿では「休日の癒し」とつづり、辻さん第5子との家族ショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)