初回に杉本や森の適時打などで3得点

野球日本代表「侍ジャパン」は2日、「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合（大阪）」に臨んだ。初回は3者凡退で無得点に終わると、その裏に先発の菊池雄星投手がまさかの3失点。「オリックス強くないか……？」「普通に強い」とパ・リーグファンは戦々恐々としている。

侍ジャパンはこの日からメジャーリーガーの出場が解禁となり、菊池を含めて計5人が先発した。初回の攻撃は「2番・指名打者」の大谷翔平投手が左飛、3番の鈴木誠也外野手も凡退となった。そしてその裏、代表初出場となった菊池がマウンドに上がるも、オリックス打線に捕まった。

いきなり安打を浴びると、1死から太田に繋がれて1死一、三塁のピンチ。4番の杉本に中前に運ばれて先取点を許した。さらに西武時代の相棒、森にも適時打を浴びた。西野の三ゴロで併殺かと思われたが、牧の送球エラーで3失点目。紅林にはヒヤリとする特大飛球を飛ばされるも中飛に抑え、3失点の立ち上がりとなった。

前回のWBCでは大谷が出場した試合で無敗だった侍ジャパン。しかし今回は暗雲漂う立ち上がりとなった。オリックスファンのあまりの強さにファンも騒然。「アカン優勝です」「オリックス勝っちゃう」「オリックス打線すごいねぇ……」「あれは…？パシフィックリーグ3連覇オリックスバファローズさん！？！」「これはパ・リーグ荒れるぞ」と騒然としている。（Full-Count編集部）