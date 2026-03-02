大谷翔平が更新したインスタグラムのコメント欄に中村悠平が登場

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が更新したインスタグラムのコメント欄で、思わぬ“悲劇”が発覚した。ヤクルトの中村悠平捕手が「僕のことフォローしてください」と切実に懇願。前回大会で世界一の歓喜を分かち合った元相棒のまさかの一言が、ファンの笑いを誘っている。

大谷は1日、インスタグラムに侍ジャパンの決起集会の様子を投稿した。30人以上のメンバーが笑顔を見せる豪華な集合写真だったが、そのコメント欄に中村が登場。大谷のアカウントからフォローされていないことに気付いたのか、自らフォローを求める事態となった。

中村といえば、2月27日に行われた中日との強化試合前の円陣で声出しを担当した。前回大会の決勝前に大谷が放った名言「憧れるのをやめましょう」を本人の目の前で堂々と“丸パクリ”してイジり、ナインの爆笑をさらったばかりだった。

ところが見事な声出しでチームを盛り上げた2日後に、自身のSNSがフォローされていないという切ない事実が発覚。グラウンド内外で絶妙な掛け合いを見せる2人の関係性が、本大会へ向けてチームの雰囲気の良さを象徴している。（Full-Count編集部）