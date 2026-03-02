新江ノ島水族館×『たまごっち』コラボへ！ お世話の工夫が学べるスタンプラリーや限定アイテムを用意
神奈川・藤沢市にある新江ノ島水族館は、3月14日（土）〜5月17日（日）の期間、携帯型育成デジタルペット『たまごっち』とコラボレーションした「えのすいで発見!! たまごっちと海のなかまたち！」を開催する。
【写真】描き下ろしイラストを使用！ コラボドリンク＆グッズの詳細
■楽しい企画がたくさん
今回開催される「えのすいで発見!! たまごっちと海のなかまたち！」は、個性豊かなたまごっちたちと共に、えのすいに暮らす生き物やトリーター（展示飼育スタッフ）によるお世話の工夫が学べる期間限定の特別イベント。
会場では、イワシ、クラゲ、イルカのお世話を紹介するスタンプラリーを実施。えのすいトリーター目線の解説を通してそれぞれの成長とお世話の工夫が学べ、館内各所ですべての「お世話スタンプ」を集めると「えのすいトリーター見習い認定証スタンプ」がもらえる。
また、特設水槽も展開。あほろぱっちにそっくりなウーパールーパーの特別展示をはじめ、『Tamagotchi Paradise』に登場する機能「ズームダイヤル」に見立てた特設ブースや、まめっちたちとあわたんがクラゲのようにぷかぷかおさんぽをする演出などが楽しめる。
さらに、ここでしか手に入らないコラボ限定アイテムがダウンロードできる「Lab Tama」が設置されるほか、各種特典の配布や、描き下ろしイラストを使ったコラボドリンク＆グッズの販売も実施され、盛りだくさんな内容のイベントとなっている。
