【東北天気】東北太平洋側では3日夜遅くから5日頃にかけて大雪となる所も
仙台管区気象台発表
東北太平洋側では、発達する低気圧の影響により、３日夜遅くから５日頃にかけて大雪となる所があるでしょう。また、４日から５日頃にかけて、北よりの風が雪を伴って強く、海上ではうねりを伴い、しける見込みです。大雪や風雪、高波に注意・警戒してください。
［気象概況］
３日は、低気圧が本州の南岸を東北東へ進み、４日から５日頃にかけて、発達しながら日本の東を北東へ進むでしょう。
このため、東北太平洋側では、平地でも大雪となる所がある見込みです。また、北よりの風が雪を伴って強く、海上ではうねりを伴い、しけるでしょう。気温が予想よりも低く経過した場合は、警報級の大雪となる可能性があり、低気圧の発達程度や進路によっては、北よりの暴風や警報級の高波となる可能性があります。
■雪・風・波の予想
［雪の予想］
３日１８時から４日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
東北太平洋側 山沿い ４０センチ
東北太平洋側 平地 ３０センチ
その後も、東北太平洋側北部を中心に降雪量が増えるおそれがあります。
［風の予想］
４日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
東北太平洋側 海上 １８メートル （３０メートル）
東北太平洋側 陸上 １５メートル （３０メートル）
その後も、５日頃にかけて、東北太平洋側では、北よりの強い風が続く見込みです。
［波の予想］
４日に予想される波の高さ
東北太平洋側 ５メートル うねりを伴う
その後も、５日頃にかけて、東北太平洋側では、うねりを伴い、しけるでしょう。
［防災事項］
東北太平洋側では、３日夜遅くから５日頃にかけて、湿った大雪による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設への被害に注意・警戒し、電線や樹木への着雪、なだれに注意してください。また、４日から５日頃にかけて、北よりの雪を伴った強い風による交通障害や建物への被害、高波による船舶や沿岸施設への被害に注意・警戒してください。
