仙台管区気象台発表

【画像】東北・全国の天気

東北太平洋側では、発達する低気圧の影響により、３日夜遅くから５日頃にかけて大雪となる所があるでしょう。また、４日から５日頃にかけて、北よりの風が雪を伴って強く、海上ではうねりを伴い、しける見込みです。大雪や風雪、高波に注意・警戒してください。

［気象概況］

３日は、低気圧が本州の南岸を東北東へ進み、４日から５日頃にかけて、発達しながら日本の東を北東へ進むでしょう。

このため、東北太平洋側では、平地でも大雪となる所がある見込みです。また、北よりの風が雪を伴って強く、海上ではうねりを伴い、しけるでしょう。気温が予想よりも低く経過した場合は、警報級の大雪となる可能性があり、低気圧の発達程度や進路によっては、北よりの暴風や警報級の高波となる可能性があります。

■雪・風・波の予想

［雪の予想］

３日１８時から４日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北太平洋側 山沿い ４０センチ

東北太平洋側 平地 ３０センチ

その後も、東北太平洋側北部を中心に降雪量が増えるおそれがあります。



［風の予想］

４日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

東北太平洋側 海上 １８メートル （３０メートル）

東北太平洋側 陸上 １５メートル （３０メートル）

その後も、５日頃にかけて、東北太平洋側では、北よりの強い風が続く見込みです。



［波の予想］

４日に予想される波の高さ

東北太平洋側 ５メートル うねりを伴う

その後も、５日頃にかけて、東北太平洋側では、うねりを伴い、しけるでしょう。



［防災事項］

東北太平洋側では、３日夜遅くから５日頃にかけて、湿った大雪による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設への被害に注意・警戒し、電線や樹木への着雪、なだれに注意してください。また、４日から５日頃にかけて、北よりの雪を伴った強い風による交通障害や建物への被害、高波による船舶や沿岸施設への被害に注意・警戒してください。

