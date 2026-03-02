カキの大量死が問題となるなか、養殖業者が一年中、カキを味わえる新たなカキ小屋を宮島口にオープンさせました。



■食べる子ども

「汁が美味しい」

Q「何個食べたい？」

「100個！」



100個も食べたくなるほど夢中にさせていたのは、今が旬の宮島のブランドかきです。3月1日、広電宮島口駅のすぐ隣に、バーベキュー形式の牡蠣小屋がオープンしました。





うわさを聞きつけ、広島市内からやってきたという家族は…■カキとる客「何個取っていいの？」「何個でも。いえ～い。やったー！ いっぱい焼きます！」冷蔵庫から好きなだけ取って楽しむ食べ放題制で、土日と祝日は70分で5000円ほど。一口食べれば思わず笑顔に！■親「いいですよね、食べ放題。子供も楽しそうで。」一方、今シーズン、瀬戸内海を襲ったカキの大量死。県の調査では、高い水温や塩分、酸素不足などの可能性があげられていますが、原因は解明できていません。被害を受けてカキの消費低迷も心配されています。■寺西屋 寺西 智和 社長「うちも100万個作ろうとしたけど半分しかできなかった。オープンも迷ったけど、やっぱり地元広島の人も、26年は広島牡蠣を食べられない人がたくさんいると思うので、暗い話ばかりなので、そういう時期だからこそ牡蠣小屋をオープンした。」店で提供するために育てているカキの実入りは、徐々に良くなっているということです。2026年3月2日 放送