サンフレッチェ広島はJ1百年構想リーグ・京都戦で、連勝こそストップしたものの、復活したあの人からYAVAYゴールが生まれました！



「YAVAY（ヤバい）だろ！」



サンフレッチェの「YAVAY男」と言えばこの人！昨シーズンベストイレブンにも輝いた守備の要・荒木隼人。今シーズンはケガで開幕こそ逃しましたが、この日はキャプテンマークを巻いてスタメン出場しました。





すると、前半39分のコーナーキック。強烈なヘディングを見せて先制！■荒木隼人「（新井）直人選手からいいボールが入ってきたので、あの瞬間マークも外せて決められる自信があったので、いいコースに決められた。」試合は敗れたものの、攻守でチームを引っ張る荒木のYAVAY活躍に今後も目が離せません！＊＊＊＊＊＊一方女子のサンフレッチェ広島レジーナでもYAVAYプレーが！まずは1点を追いかける後半29分。なでしこジャパン・中嶋淑乃が角度のない位置から決め同点！勝負はPK戦へ…。ここでやばかったのが、テレビ派のロケにもご出演いただいたことがあるキーパー木稲瑠那。4人連続で相手のキックをストップ！守護神ならぬ、「守護・女神」が圧巻のセーブで勝利に導きました。男子トップチームは敗れたものの西地区で2位。一方の女子のレジーナは、3連覇を狙うWEリーグカップでがっちりと首位をキープ。レジーナは年始の皇后杯を獲得しているので、今シーズン2つ目の星にも期待がかかります。【2026年3月2日放送】