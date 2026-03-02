【ロンドン＝横堀裕也、ベルリン＝工藤彩香】スターマー英首相は１日のビデオ声明で、イランによる中東各地への報復攻撃を阻止する防衛的措置として、米国の要請に応じ、米軍に英軍基地の使用を認めたと表明した。

攻撃には参加しないと強調したが、イランの攻撃が激化する中、英国を含む欧州主要国は関与へと傾斜しつつある。

スターマー氏は、攻撃に参加していない理由について、「中東地域と世界にとり、交渉による解決が最善の道だと信じている」と説明した。かつて泥沼化したイラク戦争の「失敗」にも触れ、「我々は教訓を学んでいる」と語った。

一方、イランによる攻撃で危険にさらされる中東地域の英国民を守る「責務」に言及し、英空軍の戦闘機が既に防衛目的の任務に従事していると述べた。その上で、「イランの脅威を取り除く唯一の方法は、ミサイル拠点を破壊することだ」と指摘した。

英紙ザ・タイムズなどによると、英国はインド洋ディエゴガルシア島にある米軍と共同使用する基地と、英国内の基地の使用を認める。１日には、地中海の島国キプロスにある英空軍基地がイランによるとみられる無人機攻撃を受けたという。今後はこうした基地が報復攻撃の対象になる恐れがある。

英仏独首脳は１日、共同声明を発表し、自国民の安全確保などに必要と判断すれば、防衛的措置として「ミサイルや無人機の発射能力を破壊する可能性がある」とイランに警告。イランの報復攻撃を「無差別で過剰だ」と非難し、即時の停止を求めた。