小学館は2日、漫画配信アプリ「マンガワン」で、性加害で逮捕歴のある漫画家が別名義で新連載をスタートさせていた問題で、社内調査を進めた結果、新たな原作者起用問題が発覚したと発表した。20年に強制わいせつ容疑で逮捕された「アクタージュ act-age」(集英社、連載打ち切り)の原作者・マツキタツヤ氏を別名義で『星霜の心理士』の原作に起用していた。一連の問題を受け、小学館は第三者委員会を設置する方針を固めた。

小学館は「弊社は、性加害、性搾取、あらゆる人権侵害を決して許しません。人権尊重は企業が社会の一員として活動するうえで最も重要なことだと認識しております。このたび、マンガワン編集部において、作者が児童買春・ポルノ禁止法違反（製造）の罪で逮捕・略式起訴され罰金刑を受けて連載『堕天作戦』を中止したにもかかわらず、別のペンネームに変更して、新連載『常人仮面』の原作者として起用していた件について、あらためて被害に遭われた方、作画の鶴吉繪理先生、弊社各媒体でご執筆いただいている作家の皆様、読者の皆様、ならびに関係各所の皆様に深くお詫び申し上げます」と謝罪。

続けて「本事案を受けて、弊社は社内調査を進めております。そうした中で、マンガワン編集部において、新たに『星霜の心理士』についても原作者起用のプロセスと確認体制について調査が必要であることが判明いたしました」と新たな問題が発覚したことを伝えた。

同社は20年に強制わいせつ容疑で逮捕された「アクタージュ act-age」の原作者・マツキタツヤ氏を別名義でマンガワン掲載の『星霜の心理士』の原作に起用していたと説明した。

「つきましては、『堕天作戦』連載中止の際の事実関係、『常人仮面』の連載開始の事実関係、担当編集者が原作者と被害に遭われた方との和解協議に加わっていた経緯を把握するとともに、マンガワン編集部における作家・原作者起用のプロセスおよび編集部の人権意識を確認し、問題点を検証、原因を究明し、再発防止に向けた提言を得るために第三者委員会を設置する方針を決定いたしました」と、第三者委を設置することを報告。

「あらためまして、このたびの一連の事態を招き、皆様に多大なるご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫びいたします」と謝罪した上で「現在、さまざまなご批判やご意見を頂戴しており、真摯に受け止めております。なお、作家の皆様をはじめ、社員および関係者への誹謗中傷やプライバシーを侵害する行為はお控えくださいますよう、切にお願い申し上げます」と呼びかけた。