Æ£´ÖÁÖ»Ò¡¡¿¹ÅÄ¹ä¤òà´Æ¶Øá¤¹¤ëÊýË¡¤ò»×°Æ¡ÖÆì¤Ç¤·¤Ð¤ê¤Ä¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡¡ÉñÂæ¡Øº½¤Î½÷¡Ù¤Ç¶¦±é
¡¡½÷Í¥¡¦Æ£´ÖÁÖ»Ò¤¬£²Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ¡Öº½¤Î½÷¡×¡Ê£´·î£±£¸¡Á£²£°Æü¡áÂçºå¡¦¿¹¥ÎµÜ¥Ô¥í¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¡Ë¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¸ø±é¤Ï¡¢£±£¹£¶£²Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ÏÂè£±£´²óÆÉÇäÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¾®Àâ²È¡¦°ÂÉô¸øË¼»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤òÉñÂæ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£º½µÖ¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¼ç¿Í¸ø¤ÎÃË¤ò¿¹ÅÄ¹ä¤¬¡¢º½¤ò¤«¤Â³¤±¤ë½÷¤òÆ£´Ö¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡»öÁ°¤Ë¸¶ºî¤Î¾®Àâ¤È£¶£´Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ä¼»È²Ï¸¶¹¨´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¤ò¸«¤¿¾å¤Ç·Î¸Å¤ËÎ×¤ó¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿Æ£´Ö¤Ï¡Ö±Ç²è¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ê½÷¤ò±é¤¸¤¿¡Ë´ßÅÄ¡Êº£Æü»Ò¡Ë¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤«¤é¡¢Ì¥ÏÇÅª¤Ê¤Ä¤«¤ß¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤½÷ÀÁü¤òºÇ½éºî¤ê¾å¤²¤Æ¡Ê·Î¸Å¤Ë¡ËÎ×¤ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢±é½Ð²È¤Î»³À¾ÎµÌð»á¤«¤é¡ÖÀßÄê¤¬ÉÔµ¤Ì£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤¨¤Æ¡ÊÉÔµ¤Ì£¤Ë¡Ë±é¤¸¤è¤¦¤Ã¤Æ»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¼«¿È¤¬±é¤¸¤ë½÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÊÑ¤¨¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤¿¤ÀÃË¤È½÷¤ÎÀ¸³è¤Î±Ä¤ß¤ò¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¥¾¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÃË¤ò±é¤¸¤ë¿¹ÅÄ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ½é¤Ï¤½¤ì¤³¤½¤Ä¤«¤ß¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê²ÉÌÛ¤ÊÊý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª·Î¸Å¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤¹¤Ã¤´¤¯ÌÌÇò¤¤Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Î¢É½¤¬¤Ê¤¯¡¢Ãå¾þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ç»ä¤â¹½¤¨¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¾å¤Ë»öÁ°¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¡Ö»ä¡ÊÆ£´Ö¡Ë¤À¤Ã¤¿¤é¡Ø¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤ò´Æ¶Ø¤Ç¤¤½¤¦¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÆ°²è¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿¹ÅÄ¤ò´Æ¶Ø¤Ç¤¤ë¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¡Á¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹ä¤µ¤ó¤Ï¡¢·Î¸Å¾ì¤Ç¤â¥¤¥¹¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¡¢µï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡£Æì¤Ç¤·¤Ð¤ê¤Ä¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ê¿¹ÅÄ¤¬¡Ë¡Ø¥´¥ë¥Õ¤¬¹¥¤¡Ù¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤È¤«ºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤é¡¢°ì½ï¤Ë¤º¤Ã¤Èµï¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È»×°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£