¡ÚÉÍÌ¾¸Ð¥Ü¡¼¥È¡¦¹âÄÍÀ¶°ìµÇ°¡Û¸åÆ£À¯½¡¡¡¥³¡¼¥¹¼è¤êÂç¶ìÀï¤â½øÈ×£±¡¢£±¡¢£²Ãå¡Ö¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡ÉÍÌ¾¸Ð¥Ü¡¼¥È¤Î¡Ö¹âÄÍÀ¶°ìµÇ°¡¡Âè£¸²óÌ¾¿Í½¸¹ç¥Þ¥¯¡¼¥ëÇÕ¡×¤Ï£²Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¸åÆ£Àµ½¡¡Ê£´£·¡áÀÅ²¬¡Ë¤Ï½éÆü¤«¤é£±¡¢£±¡¢£²Ãå¤È²÷Áö¤òÂ³¤±¤ë¡£¡ÖÂ¤Ï¤¤¤¤¡£ÆÃ¤Ë¹Ô¤Â¤«¤é¿¤Ó¤Ë¤«¤±¤Æ¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÂç¤¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£½éÆü£¹£Ò¤Ï£´¹æÄú¤Ê¤¬¤é£µ¥³¡¼¥¹È¯¿Ê¡££²ÆüÌÜ¤â£³¹æÄú¤Î£µ£Ò¤â¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÃÙ¤ì¤Æ²ó¤ê¹þ¤ó¤Ç£³¥³¡¼¥¹¤ò»à¼é¡££±¹æÄú¤Î£±£°£Ò¤â¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤Ç¸å¼ê¤Ë²ó¤ê¥¤¥ó¤òÃ¥¤ï¤ì£²¥³¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤µ¤¨ÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÎÉ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡££²ÆüÌÜ¤Ï¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤òµá¤á¤Æ²óÅ¾¤ò¾å¤²¤¿¤±¤É¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¹Ô¤Â¡¢¿¤Ó¤¬¾¯¤·Íî¤Á¤¿¡×¤È½Â¤¤É½¾ð¡£
¡¡¥³¡¼¥¹Áè¤¤¤Ë¶ìÏ«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¾å°ÌÃå¤ò¥¡¼¥×¡£¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤ÎÉÔ°Â¤¬²÷¾¡¤µ¤ì¤ì¤Ð°ìµ¤¤Ë£Ö¸õÊä¤ËÌö¤ê½Ð¤ë¡£