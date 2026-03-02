12星座×タロット占い「牡牛座（おうし座）」2026年3月2日（月）〜3月8日（日）のあなたの運勢は？ 総合運・開運メッセージ
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年3月2日（月）〜3月8日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「牡牛座（おうし座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）
■牡牛座（おうし座）
カード：ソードのキング（正位置）
感情を脇に置き、事実と論理で判断をくだす週。曖昧にしていた問題に白黒をつける絶好のチャンス。迷っているフリをするのをやめて、自分の意思を明確に言語化して相手に伝えて。今週の冷静な決断が、後々の大きな信頼につながる。
■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）
天の後押しがあって、2018年、2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、高いリピート率で2万以上あるサービスのなかでランキング1位となる。第六感の精度・占いの技術だけではなく、SNSマーケティング、子どもたちに生き方を教える塾の経営、コミュニティ運営、資産の作り方、行動心理学の知識など、幅広く培った経験を活かして、抽象的なメッセージだけでなく具体的な指針を伝えることができる。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）
■牡牛座（おうし座）
カード：ソードのキング（正位置）
■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）
天の後押しがあって、2018年、2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、高いリピート率で2万以上あるサービスのなかでランキング1位となる。第六感の精度・占いの技術だけではなく、SNSマーケティング、子どもたちに生き方を教える塾の経営、コミュニティ運営、資産の作り方、行動心理学の知識など、幅広く培った経験を活かして、抽象的なメッセージだけでなく具体的な指針を伝えることができる。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/