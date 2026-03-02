欧州株　売り圧力広がる、中東有事を受けて
東京時間19:04現在
英ＦＴＳＥ100　 10803.02（-107.53　-0.99%）
独ＤＡＸ　　24859.41（-424.85　-1.68%）
仏ＣＡＣ40　 8441.23（-139.52　-1.62%）
スイスＳＭＩ　 13794.74（-219.56　-1.58%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:04現在
ダウ平均先物MAR 26月限　48430.00（-570.00　-1.16%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6811.00（-78.00　-1.13%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　24622.25（-382.50　-1.53%）