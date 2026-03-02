欧州株 売り圧力広がる、中東有事を受けて
東京時間19:04現在
英ＦＴＳＥ100 10803.02（-107.53 -0.99%）
独ＤＡＸ 24859.41（-424.85 -1.68%）
仏ＣＡＣ40 8441.23（-139.52 -1.62%）
スイスＳＭＩ 13794.74（-219.56 -1.58%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:04現在
ダウ平均先物MAR 26月限 48430.00（-570.00 -1.16%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6811.00（-78.00 -1.13%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 24622.25（-382.50 -1.53%）
