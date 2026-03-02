長野市と須坂市が共同で行う「長野須坂消防指令センター」が2日、長野市に開所しました。複数の消防の通信指令を一元化し、業務の効率化を図ります。



長野市消防局内に開所したのは「長野須坂消防指令センター」です。



センターは7市町村からの119番通報を受け、各消防署への出動指令を一元管理。長野市消防局と須坂市消防本部の協力態勢を強化して業務の効率化や災害時の迅速な対応を目指します。





デモンストレーション「38歳ですね、男性ですね。意識、呼吸あります？」「意識はなくて、胸を押さえて痛がっています」開所式では須坂市からの模擬通報に職員が対応しました。映像通報システム「真ん中の赤いボタンを押してください」「映像映りました。男性の方映してください。正常な呼吸をしてませんので、胸骨圧迫をしてください」今回の開所に伴い、通報者とテレビ電話をつないで傷病者の救助に役立てる映像通信システムを新たに導入しました。長野市消防局通信指令課 古川英一課長「長野市消防局、あるいは須坂市消防本部において相互応援が必要な災害が発生した場合には従来に比べ、応援要請にかかる時間の短縮が見込まれるほか、迅速な応援出動が可能になると考えている」長野須坂消防指令センターの本格的な運用は４月1日からの予定です。