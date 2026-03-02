【W杯アジア予選結果】混戦のグループBで日本が一歩抜け出す…フィリピンは2次予選進出決定

2月27日から3月1日にかけて各地で「FIBAワールドカップ2027アジア地区予選」が行われ、日本代表のみならず、Bリーガーたちがそれぞれの国を代表して熱い戦いを繰り広げた。

レバンガ北海道のジョーダン・ナタイは8得点6リバウンド2アシスト1スティール1ブロックでニュージーランド代表（同25位）の快勝に貢献。対戦したグアム代表（同79位）ではサイモン拓海（ベルテックス静岡）が19得点3リバウンド3アシスト2ブロックとチームをけん引したものの、終始ニュージーランド代表に主導権を握られ今予選での4連敗目を喫した。この結果により、フィリピン代表（同36位）はオーストラリア代表（同6位）との試合を待たずに2次ラウンド進出が決定した。

すでに1次予選通過が決まったフィリピン代表は、クエンティン・ミロラ・ブラウン（千葉ジェッツ）が11得点7リバウンド1スティール、ドワイト・ラモス（北海道）が9得点3アシスト1スティール2ブロック、エージェー・エドゥ（群馬クレインサンダーズ）が6得点6リバウンドとそれぞれ奮闘したものの、オーストラリア代表に66－93で敗れている。オーストラリア代表に所属するニック・ケイ（島根スサノオマジック）は8得点8リバウンド1スティール2ブロックをマークした。

日本と同じグループBではチャイニーズ・タイペイ代表（同68位）と中国代表（同27位）が対戦。接戦の末に中国代表が100－93で勝利を収めている。滋賀レイクスの游艾竽はチャイニーズ・タイペイ代表のロスターに入ってはしていたものの、出場機会はなかった。

2月28日にはセルジオ・エルダーウィッチ（仙台89ERS）、アリ・メザー（秋田ノーザンハピネッツ）、オマール・ジャマレディン（川崎ブレイブサンダース）が名を連ねるレバノン代表（同28位）がサウジアラビア代表（同63位）をホームで迎え撃ち、94－64で撃破。ジャマレディンが8得点4リバウンド3アシスト、メザーが7得点3リバウンドをマークしている。

なお中東情勢の悪化を受けて、3月2日と同3日に予定されていた4試合は延期が決定。延期の対象となったのは、グループCのイラン代表（同26位）vsシリア代表（同72位）、イラク代表（同85位）vsヨルダン代表（同38位）、グループDのレバノン代表vsインド代表（同75位）、カタール代表（同78位）vsサウジアラビア代表の計4試合。いずれも中東のレバノンとカタールで開催が予定されていた。当該チームの選手が所属する仙台、秋田は選手の無事を確認した旨の発表を行っている。

2月27日から3月1日にかけて行われたワールドカップアジア地区予選の結果一覧および順位表は以下の通り。

■「FIBAワールドカップ2027アジア地区予選」結果



・2月27日



イラク 70－78 シリア

・2月28日



イラン 60－73 ヨルダン



レバノン 94－64 サウジアラビア



カタール 99－73 インド

・3月1日



日本 78－72 韓国



グアム 67－99 ニュージーランド



チャイニーズ・タイペイ 93－100 中国



フィリピン 66－93 オーストラリア

■「FIBAワールドカップ2027アジア地区予選」順位表※3月1日終了時点



・グループA



1位：オーストラリア（4勝0敗／＋47）



2位：ニュージーランド（2勝2敗／＋28）



3位：フィリピン（2勝2敗／＋35）



4位：グアム（0勝4敗／－110）

・グループB



1位：日本（3勝1敗／＋32）



2位：韓国（2勝2敗／0）



3位：中国（2勝2敗／－4）



4位：チャイニーズ・タイペイ（1勝3敗／－28）

・グループC



1位：ヨルダン（3勝0敗／＋80）



2位：イラン（2勝1敗／＋28）



3位：シリア（1勝2敗／－59）



4位：イラク（0勝3敗／－49）

・グループD



1位：レバノン（2勝1敗／＋28）



2位：カタール（2勝1敗／＋28）



3位：サウジアラビア（2勝1敗／＋18）



4位：インド（0勝3敗／－74）

