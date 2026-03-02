“三度目の正直”で起死回生のゴール奪取!! 旗手怜央がオールドファームでチームを救う後半AT同点弾!!
セルティックMF旗手怜央がチームを敗戦から救う劇的なゴールを奪取した。
1日に開催されたスコットランド・プレミアリーグ第29節でセルティックは宿敵レンジャーズとの『オールドファーム』を迎えた。試合は前半26分までにレンジャーズに2点を許す苦しい展開になると、セルティックは後半開始から2枚替えを行い、ベンチスタートとなっていた旗手らをピッチへと送り込んだ。
すると、後半11分、左サイドから旗手がPA内に送ったボールをつなぎ、最後はクロスボールをDFキーラン・ティアニーがヘディングで叩き込んで同点。さらに45+1分には旗手が大仕事をやってのける。
FW前田大然が放ったヘディングシュートが相手のハンドを誘ってPKを得ると、キッカーを務めたのが旗手。右足から放ったシュートは相手GKに阻まれ、こぼれ球に自ら反応するも、これもGKに触れられてしまう。しかし、再びこぼれたボールを右足で押し込み、値千金の同点ゴールが生まれた。
敵地で2-2のドローに持ち込む劇的弾を奪った旗手に対し、『デイリーレコード』はチーム最高タイとなる採点『7』をつけ、「後半に入ってリズムを変えて攻撃に勢いをもたらし、PKでは3度目のチャンスで同点に追い付いた」とコメントしている。
