アメリカとイスラエルによるイラン攻撃に対し、被爆地・ヒロシマから抗議の声が上がっています。



■県被団協・佐久間 理事長

「私たちは怒りでいっぱいです。アメリカ・イスラエルのイランへの軍事攻撃を抗議します！」



午後5時半、原爆ドーム前に集まった被爆者らが、アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦は、国際法に違反する行為として即時の攻撃中止を訴えました。





■トランプ大統領「戦闘作戦は現在も全勢力で継続中で、我々の目標が全て達成するまで継ける。」トランプ大統領は、イランの核やミサイル開発を阻止するとして、イラン政権からの差し迫った脅威を排除することを目的としており、軍事作戦は4週間程度続くとの見方を示しています。核兵器を持つアメリカとイスラエルによる軍事作戦に、日本被団協で代表委員を務める箕牧さんは…■箕牧さん「結局は戦争は国家が起こす。犠牲になるのは国民ですから。そういうことにならんように国連もしっかりしてほしいと思う。やったらやり返すから長引くんじゃ、一旦戦争になったらね。なんぼなんでも核兵器だけは使ってほしくない。」核をめぐる交渉が行われていたイランへの突然の軍事攻撃に、被爆地にも不安が広がっています。2026年3月2日 放送