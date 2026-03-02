■大江記者リポート

「発生から2週間が経ち、規制線の範囲が住宅の目の前まで狭まりました。一方、住宅は当時と変わらぬままそのまま残されており、犯人の行方も分かっていません」



この事件は2月16日、東広島市の住宅で火事が発生し、住人の川本健一さんが首を刃物で複数回刺され殺害されているのが見つかったものです。川本さんの妻も頭などにけがをしており、捜査関係者によると、「自宅にあった包丁を使って脅された。『2階に上がれ』と言われ、灯油を撒かれて火をつけられた」などと話しているということです。





まだ不明な点も多い今回の事件。元広島県警・捜査一課長の山本武一さんは、事件の起きた住宅街を見て、こう指摘します。■元広島県警捜査一課長 山本武一さん「すぐにこの家を狙っている。たくさん家がある中でこの家を選んでいるというのは、そういう（殺害する）つもりで来ているのではないかと感じる。」犯人は川本さんを殺害しただけでなく、住宅に火を放ったとみられています。■元広島県警捜査一課長 山本武一さん「殺害をして火をつけるということについては、かなり強い恨み、殺意、こういうものを感じる。川本さんと揉み合った時に被疑者も怪我をしている可能性があると思う。火傷を受傷をしている可能性がある。そういう意味で診療所、病院、薬局、こういうあたりの操査も当然していると思う。」関係者によると、川本さんはリフォーム会社を経営していたといいいます。■宮脇アナ「被害者の川本さんはリフォーム会社の仕事をしていた。人間関係を洗い出していく？」■元広島県警捜査一課長 山本武一さん「お客であったところのトラブルを抱えているもの、そして川本さん自体は全然認識してなくても、やっぱり一方的な恨みを買った場合もあるから、いろんなそういうことも含めて（捜査している）。」警察は2月26日、現場周辺に遺留品がないか一斉捜索を実施。さらに1週間以上にわたって現場検証を行い、入念に遺留品を調べました。■宮脇アナ「これからその現場検証をもとに、どんなふうに捜査が進んでいくことが想定されるんですか？」■元広島県警捜査一課長 山本武一さん「現場に資料がどれくらいあったか、どういうものがあったかにおいて、その資料を中心に捜査をしていくということもある。」また、犯人の足取りを探るため、現場周辺の防犯カメラの捜査も欠かせないといいます。■元広島県警捜査一課長 山本武一さん「防犯カメラとか、幹線道路からの自動車の関係とか、通過車両のドライブレコーダーの捜査も視野に入ってくる。」3月2日で発生から2週間…。未だ犯人は捕まっておらず、付近の住民には不安が広がっています。■近所の人「早く捕まってほしい。カギはちゃんと閉めて戸締りには気をつけている。」県警は、殺人・放火事件として70人態勢の捜査本部を設置し、犯人の行方を追っています。2026年3月2日 放送