アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃について背景に何があるのか。今回の#みんなのギモンでは、「イラン攻撃 トランプ氏の思惑は？」をテーマに日本テレビ国際部・小林史部長が解説します。

■これまでの経緯は…

国際社会に大きな衝撃が走った今回の軍事作戦ですがトランプ大統領にどのような思惑があるのか、これまでの経緯を含めてみていきます。

日本時間2月28日、アメリカとイスラエルが長年、対立を続けるイランに攻撃を行い、イランの最高指導者ハメネイ師が自身の執務室で死亡しました。

攻撃は広範囲に及び、イラン南部では女子小学校が被害に遭うなど、イラン全土でこれまでに200人以上が死亡したということです。

攻撃を受け、イランは即座に報復。イスラエルのほか、アメリカ軍基地がある中東各地で被害が出ています。

■殺害されたハメネイ師とは

――背景に何が？

殺害されたハメネイ師とはどういう人物なのか。1989年から36年以上、イランの最高指導者を務めました。

この「最高指導者」とは、大統領を上回る権威を持っている人物で、政治や軍を掌握し、核開発や外交など、国家の重要事項について最終決定権を握っているんです。

イラン国内でも、自らの体制に反するデモは、犠牲者をいとわず弾圧してきました。

そしてアメリカを「最大の敵」と呼び、反米強硬路線を貫いてきました。

■背景にはイランが進めている核開発

――なぜこのタイミングでトランプ大統領はこのような大規模な攻撃に至ったのでしょうか？

そもそもアメリカがイランと対立している背景にあるのは「イランが進めている核開発」です。

トランプ大統領は第2次トランプ政権が発足すると、第1次政権の時に行っていたイランに対する経済制裁を復活させ、交渉に応じるよう迫りました。

去年4月には核協議を再開し、詰めの協議が行われているとみられていたんですが、6月にイスラエルがイランを攻撃したことを発端に、アメリカ軍はイランの核施設を攻撃しました。

12月にはトランプ大統領とイスラエルのネタニヤフ首相がイランに対し「核開発を再開すれば攻撃する」と警告していました。

こうした中、今年2月に入り、核開発問題を話し合う協議を再開。攻撃の2日前、26日には、イランがウラン濃縮などで譲歩する姿勢を示しましたが合意に至らず。27日、トランプ大統領は、「イランの交渉姿勢に満足していない」と不満を示していました。

そして28日、アメリカとイスラエルはイランを攻撃したんです。

■専門家「核協議を続けていたのは時間稼ぎ」

――つまり交渉がうまくいかなかったので攻撃に踏み切った？

実は、そういうわけでもないようです。

アメリカメディアは今回のハメネイ師殺害に至る内幕を報じていて、CIA＝アメリカ中央情報局が数か月前からハメネイ師の居場所や行動パターンを追跡するなど、周到に準備をして攻撃のチャンスを見極めていたというんです。

そして、現地時間28日の早朝、テヘラン中心部の施設でハメネイ師を含むイラン高官が一堂に会する会議が開かれることを把握、この情報をもとに攻撃したというんです。

中東情勢に詳しい慶応大学の田中浩一郎教授によりますと、核協議を続けていたのは、米の原子力空母がイランの近海に到着するまでの時間稼ぎだったとの見方を示しています。

■トランプ氏の“焦り”指摘も

――協議はあくまでもカモフラージュで、実は最初から攻撃ありきだったと？

そういった見方もできるという事ですね。さらに、今回の攻撃の背景にはトランプ氏の“焦り”もあるのではと指摘されています。

トランプ氏は、ことし11月に中間選挙が迫る中、インフレ対策などで成果が上がらず、最近は支持率が低迷しています。

さらに、ここにきて少女買春などの罪で起訴され死亡したエプスタイン氏との関係を示す文書が公開され、トランプ氏自身の疑惑も報じられるなど、頭の痛い国内問題を抱えています。

そうした中で、核開発を進めるイランのトップの殺害というわかりやすい成果を出し、強いリーダー像をアピールすることで、こうした国内問題から国民の関心をそらしたい思惑もあるのではとも指摘されています。

――自らの保身のために攻撃したと？

そういう側面も否定できないという事で報じられています。

ただ一方で、トランプ氏の岩盤支持層は、アメリカの予算や人員を使って外国に介入することには否定的な考えを持つ人が多い。

今後、イランとの戦いが長期化すれば、頼みの綱である岩盤支持層が離れていく可能性もあり、トランプ氏も世論を慎重に見極めているとみられます。

――トランプ大統領の支持率低下の背景には、インフレというのもあるが、さらなるインフレを招きかねないリスクもあるのでは？

そこも慎重に見極めていると思います。

■イランへの攻撃に正当性は

もう一つ指摘しておきたいのが、今回のイランへの攻撃に正当性があるのかという点です。

トランプ氏は攻撃後のビデオ演説で「イランのミサイル攻撃による差し迫った脅威があった」ため、先制攻撃に踏み切ったと説明しましたが、同時に、イラン国民に対して蜂起を呼びかけるなどしていて、本当の目的はイランの体制転覆であることを隠していないわけです。

またトランプ氏は、今回の攻撃に先立って、国連安保理の決議やアメリカ議会の承認は一切得ておらず、国民にも攻撃の必要性を十分に説明していない。その意味では国際法違反にあたるとの批判も出ていて、攻撃の正当性が問われています。

それでも目的を達成するまで軍事作戦を継続すると表明し、終了まで4週間程度かかるとの見方を示しています。

■ハメネイ師の後継は

――気になるハメネイ師の後継はどうなりそう？

イランのアラグチ外相は、あすかあさってには新しい指導者が任命される、と述べ、イランの体制は揺るがないと強調しています。

ただ、田中教授は「後継者が選ばれたとしてもハメネイ師と同じ指導力を発揮できるとは思えず、体制が弱体化する可能性がある」としています。

一国の最高指導者とその家族、軍幹部らを一気に殺害し、さらに子どもを含む民間人にも多くの犠牲を出している今回の攻撃。トランプ氏は明確な出口戦略も示していません。

【#みんなのギモン】身の回りの「怒り」や「ギモン」「不正」や「不祥事」。寄せられた情報などをもとに、 日本テレビ報道局が「みんなのギモン」に応えるべく調査・取材してお伝えします。（日テレ調査報道プロジェクト）