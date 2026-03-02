映画ランキング：『新・のび太の海底鬼岩城』初登場1位 『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』『木挽町のあだ討ち』なども
最新の全国映画動員ランキング（2月27日〜3月1日の3日間集計、興行通信社調べ）は、1983年公開の「ドラえもん」シリーズ4作目を矢嶋哲生監督が新たに映画化した『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が、初日から3日間で動員62万1000人、興収7億8000万円をあげ、初登場1位に輝いた。
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
地球の中心に最も近い海の底を舞台に、ドラえもんとのび太たちが大冒険を繰り広げる。声の出演は水田わさび、大原めぐみ、かかずゆみ、ほか。また、宣伝アンバサダーに平愛梨とアルコ＆ピースの平子祐希、酒井健太が就任し、声優にも初挑戦している。
2位には、前週1位で初登場した『教場 Requiem』が続き、週末3日間で動員24万6000人、興収3億2800万円を記録した。累計成績は動員103万人、興収14億円を突破した。
3位には、シリーズ累計発行部数5600万部を突破したWEB小説をアニメ化した劇場版第2弾『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』が、初日から3日間で動員22万5000人、興収3億100万円を記録。監督は菊地康仁、声の出演は岡咲美保、豊口めぐみ、前野智昭の他、物語の鍵を握る大臣のゾドン役として堂本光一も参加している。
前週2位だった『ほどなく、お別れです』は、週末3日間で動員22万1000人、興収2億9200万円をあげ4位となった。累計成績は動員223万人、興収30億円を超えている。
このほか新作では、直木賞と山本周五郎賞をＷ受賞した永井紗耶子のミステリー時代小説を、源孝志監督が柄本佑を主演に迎えて映画化した『木挽町のあだ討ち』が5位に初登場。仇討ちの真相を追う田舎侍・加瀬総一郎を柄本が演じ、芝居小屋で謀略を巡らせる立作者・篠田金治に渡辺謙、仇討ちを遂げた菊之助に長尾謙杜、そのほか、北村一輝、瀬戸康史らが共演している。
9位には、HIKARI監督がオスカー俳優のブレンダン・フレイザー主演で日本を舞台に描いたヒューマンドラマ『レンタル・ファミリー』がランクイン。東京で暮らす落ちぶれた俳優・フィリップが、“レンタル家族”として他人の人生の中で“仮の”役割を演じる仕事に出会い、想像もしなかった人生の一部を体験していく。共演は平岳大、山本真理、柄本明、ほか。
■全国映画動員ランキングトップ10（2月27日〜3月1日）
1（NEW）映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城（公開週1）
2（1↓）教場 Requiem（2）
3（NEW）劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編（1）
4（2↓）ほどなく、お別れです（4）
5（NEW）木挽町のあだ討ち（1）
6（3↓）新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-（3）
7（4↓）ズートピア２（13）
8（5↓）超かぐや姫！（2）
9（NEW）レンタルファミリー（1）
10（6↓）機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女（5）
※11（8↓）国宝（39）
