熊本地震から10年が近づく中、当時避難所となった高校でも卒業式が行われました。当時小学生だった生徒たちがいま思うことは…



熊本市東区の東稜高校。1日、343人が新たな門出を迎えました。新型コロナウイルスの影響で始まった高校生活。



■卒業生代表

「3年間で得た学びや経験、思い出を糧に力強く前へ進んでいきます」





震源地の近くに位置していた東稜高校。地域の避難所として2000人あまりを受け入れました。





■橋口文雄教諭（当時も東稜高校に勤務）「当時の在校生もそうなんですけど、自分たちも被災はしていたんですけど泊まり込みながら対応できることをしようと。そこは素晴らしいなと思いながら見ていました」当時、小学3年だったことしの卒業生。

■卒業生・正法寺紅葉さん

「家で寝てたときに地震がきて家族でリビングに急いで集まってみたいな感じで大変でした」

■卒業生・坂田葵さん

「自分の命がいま危ない状況なんだよっていうのは、全然分からなくて」



10年が過ぎ、迎えた卒業の日。



■卒業生・正法寺紅葉さん

「もうあっという間に高校3年間終わってしまって卒業なんだなっていうちょっと寂しい気持ちでいっぱいです」



■卒業生・橋本瑠空さん

「普通の日ってあるのだろうかということを10年前は思い、そして今ではこんなありふれた1日でも特別なことってたくさんあるんだなと思います」



地震やコロナを経験し当たり前の大切さを感じた日々。夢や目標に向かって一歩を踏み出します。

