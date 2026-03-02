カンボジアに別の特殊詐欺拠点か。リクルーターを含む3人が逮捕されました。

【写真を見る】リクルーターら3人逮捕 カンボジアに別の特殊詐欺拠点か 警察官などになりすまし…現金50万円をだまし取った疑い

逮捕されたのは、愛知県刈谷市の会社役員・木村昇汰容疑者（31）と名古屋市東区の建設会社社長・鶴谷隆穂容疑者（31）、それに安城市の無職・酒井公人容疑者（37）です。

警察によりますと3人は去年9月、警察官などになりすましてカンボジアから愛媛県の女性に電話をかけ、マネーロンダリングの捜査に協力してほしいなどとうそを言って、現金50万円をだまし取った疑いがもたれています。

去年8月、ポイペトでは日本人29人を逮捕

警察は、3人の認否を明らかにしていません。

去年8月、カンボジアのポイペトでは日本人29人が詐欺未遂などの容疑で逮捕されましたが、酒井容疑者は同じカンボジアのパイリン市の詐欺拠点で、去年6月から5か月にわたり、ほかの日本人40人ほどと「かけ子」をしていて、少なくとも1億円以上をだまし取っていたとみられ、警察が実態解明を進めています。