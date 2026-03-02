ハーマンインターナショナルは、JBLのワイヤレスオンイヤーヘッドホンのアップグレードモデル「JBL Tune 530BT」を2026年3月5日（木）に発売します。カラーはブラック、ホワイト、ラベンダー、ベージュの4色。価格はオープンプライスで、JBLオンラインストア販売価格は8250円（税込）。

「JBL Tune 530BT」（ブラック）

記事のポイント 持ち運んで使うのに最適な折りたたみ式のワイヤレスヘッドホン。長時間使えるロングバッテリーやマルチポイント接続など、スペック面をアップデートして使い勝手が向上しています。1万円を切る価格なので、手軽に使えるヘッドホンを探している方にオススメです。

本モデルは、手軽さと使いやすさ、そしてJBLならではの高音質が特徴の前モデル「JBL Tune 520BT」をベースに、バッテリー性能の強化やマルチポイント接続への対応、さらにデザイン面のアップグレードを施した後継モデルです。

「JBL TUNE」シリーズが持つシンプルでアイコニックなデザインを継承しながら、約152gの軽量で持ち運びやすい折りたたみ式構造を採用。全4色のカラバリ展開で、スタイルやシーンに合わせて選べます。

音質面では、JBL Pure Bassサウンドを楽しめる33mm径ダイナミックドライバーを搭載し、パワフルで深みのあるサウンドを実現。さらに、2基のビームフォーミングマイクにより、オンライン会議や通話でもクリアな音声を届けます。

加えて、最新のLEオーディオに対応し、高効率なLC3コーデックの採用により省電力化を実現。最大76時間の連続再生が可能なほか、5分の充電で約5時間使用できる急速充電にも対応しています。

また、最大2台のBluetoothデバイスに同時接続できるマルチポイント接続にも対応。専用アプリ「JBL Headphones」を使用することで、EQ調整など多彩なパーソナライズ設定が可能です。

JBL 「JBL Tune 530BT」 発売日：2026年3月5日 実売価格：8250円（税込）

The post 使いやすさや音質はそのままアップデート！ 最長76時間使える「JBL Tune 530BT」 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.