今月１〜８日は「女性の健康週間」。ライフスタイルブランド「ｎａｔｏｈａ（ナトハ）」を展開する株式会社リフェット（本社・東京都）は、忙しい現代女性のセルフケアの重要性に着目し、「キレイサイクル」をテーマにした参加費無料のヨガイベントに申し込んだ女性１０１人（３０代以上）を対象に「おとな女性のセルフケア事情」に関するアンケート調査を実施（２月５〜２５日）。結果を２日に発表した。

「エイジングサイン」を感じ始めた女性に、あらためて「自分自身をいたわる意識を持ってほしい」という想いから企画された調査。「年々、疲れやすさやお肌、体型など、体の変化を感じていますか？」という質問に対し「少し感じている」との回答は３３.７%、「とても感じている」は６４・４%で、約９８%が年々、疲れやすさや体型の変化を感じているとの結果が出た。

「変化はどの年代から感じ始めましたか？」には「３５歳付近」と回答した人が３１.７%、「４０歳付近」が１７.８%、「４５歳付近」が２１.８%、「５０歳付近」は２６.７%。「変化を感じていない」と回答があったのは３０〜３５歳のみで、いわゆるアラフォー世代から変化を感じ始める方が出てくる傾向が見えた。

「具体的に感じている変化（複数選択可）」は「肌のハリ・ツヤがなくなった」が６４%で最多。次いで「体重が増えやすくなった」「ダイエットしても体重が落ちにくくなった」が同率の５６%。「お顔、ひじ、かかとなど肌の乾燥や赤みを感じやすくなった」が４７%、「髪質・毛量」が４５%、「寝ても疲れが取れない」が４４%、「気分の浮き沈みがある」が２５%、「特にない」は１％未満という結果となった（いずれもリフェット調べ）。