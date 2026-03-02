◆第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル＝３着馬までに皐月賞の優先出走権）

実績馬たちにひと泡吹かせる。１勝馬のバステール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）が春の大舞台を見据え、虎視たんたんと重賞初制覇を狙っている。前走は発馬で後手に回り、かつ道中はかなりのスローペース。それを上がり３ハロン３３秒９の末脚で、中団からまとめて差し切った。下沢助手は「まだ幼くてこのポテンシャルですからね。課題もあるけど、いいものがありますよ」と力が入る。

その課題とは後肢の緩さだ。この中間はハミ受けを改善して走りのバランスを整えるため、馬具を工夫。障害用の角馬場で横木（おうぼく）をまたぐなどのトレーニングも取り入れ、強化を図った。「普段の調教でもトモ（後肢）が使えるようになってきたと感じます。走りのフォームや体の使い方が今までで一番良くなっているんじゃないかと（斉藤崇）調教師も言っていました」と効果は大きい。

理想的な成長曲線を描いている。デビュー時の馬体重は４４２キロ。当時はカイバ食いが細かったが、前走後から食べるようになり現在は４６０キロ台まで増加した。「しっかり筋肉がついて実になっています」と同助手は成長に頬を緩める。

今回は少頭数ながら実績ある若駒がそろった。「この子がどれくらいやれるか。試金石ですね」。自慢の決め手でクラシックへの道を切り開く。（山本 理貴）