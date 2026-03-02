◆ＷＢＣ強化試合 オリックス―日本（２日・京セラドーム大阪）

侍ジャパンの吉田正尚外野手（３２）＝レッドソックス＝が２日、古巣オリックスとの強化試合に「５番・左翼」で先発出場。２２年まで本拠地としていた京セラドームで大歓声を受ける中、２回１死の第１打席はオリックス先発の寺西に対して三飛だった。内寄りの１４６キロカットボールに力のないフライに倒れた。

同じメジャー組の鈴木誠也（カブス）とともに、２４日に米国からチャーター機で帰国した吉田は、２５日からチーム練習に合流。２６日の全体練習ではフリー打撃を行い、１９スイングで右翼４階席への特大弾を含む５本のサク越えを披露。シートノックでは左翼守備で軽快な動きを見せていた。

規定のためメジャー組は出場できなかった２７日、２８日の中日戦（バンテリンドーム）の試合前には大谷翔平（ドジャース）、鈴木と３人で豪華フリー打撃を実施。吉田は２７日が２１振りで８発、２８日も２１振りで１１発と順調な仕上がり具合を示していた。

今季がメジャー４年目となる吉田。２４年１０月に右肩手術を受けた影響で昨季は５５試合の出場にとどまり、そのうち守備に就いての先発出場は５試合だけだった。しかし、出場を熱望していたＷＢＣ日本代表では打者専念の大谷がＤＨで確定のため、吉田が出場するためには外野守備に就くことが必須。今春は米フロリダ州のキャンプ地で左翼守備の練習に励み、出場は１試合のみだったものの、同地でのオープン戦でもしっかり守備をこなしていた。

２３年ＷＢＣでは、準決勝のメキシコ戦で７回に起死回生の同点３ランを放つなど大会史上最多の通算１３打点を挙げ、世界一に大きく貢献した吉田。今大会に向けては「歴代の先輩方が築き上げてきた歴史や重みはもちろん感じる。必死に勝利に向かって頑張りたい」とコメントしている。