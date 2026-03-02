40・50代が頼れる「上品トートバッグ」→【しまむら】に売ってた、、！

ミドル世代がデイリーコーデの相棒にするなら、上品なデザインのバッグを選びたいところ。そこでおすすめしたいのが、シックなモノトーンカラーのアイテム。今回は、@naco_roomsさんが「とてもよかった」と太鼓判を押している【しまむら】のトートバッグをご紹介。収納力にも期待でき、通勤やお出かけで頼りになりそうです。

大人が持ちやすい上品な配色デザイン

【しまむら】「ハイショクニットバッグ」\1,639（税込）

上品なモノトーンカラーの配色デザインで、大人が持ちやすいトートバッグ。フロントに入ったロゴもエレガントな印象。@naco_roomsさんによると「A4ファイルも入ります」とのことで、通勤バッグとしても使えそう。カジュアルにもきれいめにもマッチしやすく、ついヘビロテしてしまうかも。

モノトーンカラーで統一した洗練コーデ

モノトーンで統一したきれいめコーデ。黒のワンピースにグレーのカーディガンを羽織れば、都会的で落ち着いた雰囲気に。暗めのトーンで重たく見えそうなところに「ハイショクニットバッグ」がきいて、こなれた着こなしに仕上がっています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@naco_rooms様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M