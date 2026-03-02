40・50代が頼れる「上品トートバッグ」→【しまむら】に売ってた、、！
ミドル世代がデイリーコーデの相棒にするなら、上品なデザインのバッグを選びたいところ。そこでおすすめしたいのが、シックなモノトーンカラーのアイテム。今回は、@naco_roomsさんが「とてもよかった」と太鼓判を押している【しまむら】のトートバッグをご紹介。収納力にも期待でき、通勤やお出かけで頼りになりそうです。
大人が持ちやすい上品な配色デザイン
【しまむら】「ハイショクニットバッグ」\1,639（税込）
上品なモノトーンカラーの配色デザインで、大人が持ちやすいトートバッグ。フロントに入ったロゴもエレガントな印象。@naco_roomsさんによると「A4ファイルも入ります」とのことで、通勤バッグとしても使えそう。カジュアルにもきれいめにもマッチしやすく、ついヘビロテしてしまうかも。
モノトーンカラーで統一した洗練コーデ
モノトーンで統一したきれいめコーデ。黒のワンピースにグレーのカーディガンを羽織れば、都会的で落ち着いた雰囲気に。暗めのトーンで重たく見えそうなところに「ハイショクニットバッグ」がきいて、こなれた着こなしに仕上がっています。
writer：Emika.M