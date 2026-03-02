メ～テレ（名古屋テレビ）

ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートで三浦璃来選手との「りくりゅうペア」で金メダルを獲得した木原龍一選手(33)が、地元・愛知県東海市に凱旋です。

フィギュアスケート・ペアで日本勢初となった金メダルを胸に、出身地の東海市役所を訪れた木原選手。

日本中を感動の渦に包んだオリンピックでの熱戦を報告しました。

「大会期間中、いい時もあれば、心が折れそうになった瞬間もあったが、たくさんの皆さまからの応援で、個人戦のフリーでベストな演技を披露することができました。自分1人ではなく、たくさんの方々に支えていただき、こうした結果を得ることができたことを、心から感謝します」（木原龍一選手）

「東海市としても活力・勇気・元気をもらった」（東海市 花田勝重 市長）

また、花田市長は「子どもたちに、挑戦と諦めない心の大切さを伝えてくれた」と木原選手の活躍をたたえました。

子どもたちに「あきらめずに一緒に頑張って」

帰国後の記者会見でやりたいこととして挙げていた“あの話題”について聞かれると――。

Q.「アメリカ大陸をキャンピングカーで横断」というのは印象に残っているが

「スケジュールの問題で流れそうです。予定していた日すべてに用事が入ってしまった」（木原選手）

時の人となった木原選手。地元の子どもたちにエールを送りました。

「僕自身も13年間、五輪の金メダルを獲得するまで時間がかかった。1日2日でうまくいかなくても、どうか諦めずに続けていって、僕自身もそうだが、一緒に頑張っていけたら」（木原選手）