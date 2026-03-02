タカラジェンヌを育成する宝塚音楽学校(中西達也校長）の112期卒業式が2日、兵庫・宝塚市の同校で行われ、2年間舞台に必要なレッスンを積んだ40人が巣立ち、首席の國宗美花さんら成績上位4人が卒業式後の会見で夢を語った。



【写真】新たなスター候補たち 宝塚音楽学校112期卒業式

國宗さんは総代として「この学び舎を旅立つと思うと寂しいですが、これからも頑張ろうという気持ちです」とあいさつ。娘役志望で、憧れのスターは元雪組トップ娘役の真彩希帆。「凜としつつも、見に来てくださったお客様が帰り道に『見に来てよかった。明日から頑張ろう』というハッピーな気持ちをお届けできるような娘役になりたいです」と笑顔を見せた。



次席の男役志望の赤井七海さんの憧れは元雪組スターの和希そら。「繊細でありながらも伸びやかで情熱的なダンスの踊れる舞台人になりたい」と三拍子揃っていた実力派スターの魅力に自身を重ねる。「いつも前向きに、ただひたすらに稽古を積み、力強く芯のある男役になりたいと思います。そして限りない芸道を追求していきたい」と目を輝かせた。



小寺環菜さんは1990年前後に活躍した元花組トップスターの大浦みずきさんや、元星組トップ紫苑ゆうが憧れ。「111年間つないできた宝塚の伝統を紡いでいける男役」を目指したいという。「卒業は少し寂しさもありますが、宝塚が大好きという思いを再確認し、あこがれの舞台に立つ日々が始まると思うとワクワクドキドキします」と初舞台に思いを馳せる。



吉田今日花さんは、元星組トップ娘役の妃海風に憧れる。「妃海さんのように明るくエネルギッシュで、何色にも染まれて、幸せをたくさんお届けできる娘役さんになりたい」という。「小さいときからの夢だった宝塚の舞台に立てると思うと幸せ。プロの舞台人として、もっと自分自身と向き合い精進していきたいと思っています」と誓った。



112期生は3月2日に卒業式後に、宝塚歌劇団に入団。宝塚大劇場で5月23日に初日を迎える宙組公演「黒蜥蜴／Diamond IMPULSE（ダイヤモンド インパルス）」（～7月5日）で初舞台。紋付き袴での口上と、ラインダンスを披露する。



（よろず～ニュース編集部）